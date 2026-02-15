Nemzeti Sportrádió

A rövidebbik távon visszavágott a gyorskorcsolyázó Femke Kok honfitársának

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.02.15. 17:58
A holland versenyző új olimpiai csúccsal győzött 500 méteren (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Femke Kok gyorskorcsolya
A gyorskorcsolyázók női 500 méteres versenyét rendezték meg vasárnap a milánói-cortinai téli olimpián, amelyen kettős holland siker született: a győzelmet Femke Kok szerezte meg új olimpiai csúccsal, megelőzve honfitársát, Jutta Leerdamot, míg a bronzérmes a japán Takagi Miho lett.

Az 1000 méteren bronzérmes Takagi a negyedik párban 37.27-es időt korcsolyázott, és ezt követően nagyon sokáig, a 12. párig ő is maradt az élen. Akkor azonban érkezett az 1000 méter aranyérmese, Leerdam, aki 12 századmásodperccel gyorsabb volt nála is. Az utolsó futamban azonban jött Kok, aki a hosszabbik távon honfitársa mögé szorult, ezúttal azonban ő volt gyorsabb és 36.49-es új olimpiai csúccsal 66 századmásodperccel megelőzte riválisát.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
GYORSKORCSOLYA
Női 500 méter
1. Femke Kok (Hollandia) 36.49 mp – új olimpiai csúcs
2. Jutta Leerdam (Hollandia) 37.15
3. Takagi Miho (Japán) 37.27
4. Serena Pergher (Olaszország) 37.30
5. Erin Jackson (Egyesült Államok) 37.32
6. Kaja Ziomek-Nogal (Lengyelország) 37.39

 

téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Femke Kok gyorskorcsolya
Legfrissebb hírek

Brit arany a hódeszkások krossz csapatversenyében

Téli olimpia 2026
3 órája

Lisa Vittozzi nyerte a női üldözéses versenyt sílövészetben

Téli olimpia 2026
4 órája

Brignone duplázott, Tóth Zita 40. a női órás-műlesiklásban

Téli olimpia 2026
4 órája

A váltó aranyával már Klaebo a valaha legeredményesebb téli sportoló – videó

Téli olimpia 2026
6 órája

Hiába üldözték az utolsó körben a svéd sílövőt – videó

Téli olimpia 2026
7 órája

Téli olimpia: Dél-Amerika első aranyérmesének fogalma sincs, hogyan lett alpesi síelő

Téli olimpia 2026
9 órája

Téli olimpia: Klaebo történelmi aranyérme; magyar páros érdekelt műkorcsolyában – infóközpont

Téli olimpia 2026
9 órája

Pavlova Maria: Erre vártunk gyerekkorunk óta

Téli olimpia 2026
10 órája
Ezek is érdekelhetik