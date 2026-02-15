A rövidebbik távon visszavágott a gyorskorcsolyázó Femke Kok honfitársának

Az 1000 méteren bronzérmes Takagi a negyedik párban 37.27-es időt korcsolyázott, és ezt követően nagyon sokáig, a 12. párig ő is maradt az élen. Akkor azonban érkezett az 1000 méter aranyérmese, Leerdam, aki 12 századmásodperccel gyorsabb volt nála is. Az utolsó futamban azonban jött Kok, aki a hosszabbik távon honfitársa mögé szorult, ezúttal azonban ő volt gyorsabb és 36.49-es új olimpiai csúccsal 66 századmásodperccel megelőzte riválisát.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

GYORSKORCSOLYA

Női 500 méter

1. Femke Kok (Hollandia) 36.49 mp – új olimpiai csúcs

2. Jutta Leerdam (Hollandia) 37.15

3. Takagi Miho (Japán) 37.27

4. Serena Pergher (Olaszország) 37.30

5. Erin Jackson (Egyesült Államok) 37.32

6. Kaja Ziomek-Nogal (Lengyelország) 37.39