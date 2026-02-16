Téli olimpia: Loic Meillard nyerte a férfi műlesiklást

A játékok utolsó férfi alpesi számának második futamát a norvég Atle Lie McGrath várta az első helyről, ráadásul kifejezetten jó helyzetből, ugyanis a második Meillard előtt 59, a harmadik osztrák Fabio Gstreinnel szemben pedig 94 századmásodperc volt az előnye.

Míg délelőtt erős hóesés és rossz látási viszonyok nehezítették a sízők dolgát, kora délután tiszta, napos időben versenyezhetett a 96-ból „állva maradt” 44 sportoló. A lebonyolítás szerint az első harminc fordított sorrendben indult, s az igazi izgalmak az utolsó hét indulóra maradtak, akik közül előbb a címvédő francia Clément Noël a pálya tetején kiesett, majd jött a norvégok tapasztalt klasszisa, a szlalom 2023-as világbajnoka, a 2014-es olimpián bronzérmes Henrik Kristoffersen és remek idővel átvette a vezetést. A folytatásban a belga Armand Marchant és a szintén norvég Timon Haugan sem tudta leszorítani az élről Kristoffersent, Fabio Gstrein viszont nála is jobb második futamot produkált, és jelentős, 78 százados előnnyel vette át a vezetést. Gstrein ezzel megszerezte az osztrákok első férfi egyéni alpesi érmét ezen a játékokon, az aranyban viszont nem sokáig reménykedhetett, mivel Meillard a pálya második felében remekelt és letaszította őt az élről.

Ezek után következett McGrath, aki láthatóan idegesen kezdett, s nem is maradt ideje megnyugodni, mivel még a felső szakaszon a „lábai közé vette” az egyik kaput és kiesett. A norvég síző dühében messzire dobta botjait, majd a pálya mellett elterült a hóban.

A 29 éves Meillard pályafutása csúcsára ért és úgy fejezte be a milánói-cortinai játékokat, hogy minden éremből nyert egyet, mivel korábban a csapatkombinációban a második, míg szombaton óriás-műlesiklásban a harmadik helyen végzett.

A férfiak alpesi versenyein nyomasztó volt a svájciak dominanciája Bormióban: az öt számban négy arany-, két ezüst- és két bronzérmet szereztek.

TÉLI OLIMPIA

Alpesi sí, férfi műlesiklás

1. Loic Meillard (Svájc) 1:53.61 perc (1. futam: 56.73 másodperc/2. futam: 56.88 másodperc)

2. Fabio Gstrein (Ausztria) 1:53.96 p (57.08 mp/56.88 mp)

3. Henrik Kristoffersen (Norvégia) 1:54.74 p (57.73 mp/57.01 mp)

4. Timon Haugan (Norvégia) 1:55.03 p (57.10 mp/57.93 mp)

5. Armand Marchant (Belgium) 1:55.61 p (57.34 mp/58.27 mp)

6. Nef Tanguy (Svájc) 1:55.63 p (58.46 mp/57.17 mp)

Úry Bálint az első futamban kiesett