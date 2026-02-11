Egy óra alatt két aranyat nyertek az olasz szánkósok

Meglepő eredményeket hoztak a szerdai kettes szánkóversenyek, amelyekben két futam alapján dőlt el az érmek sorsa, ráadásul a nők most versenyeztek először ebben a számban az olimpiákon.

Az egyeseket letaroló németek a férfiaknál az első háromba sem fértek be, s ez különösen az ebben a számban és csapatban eddig összesen hat olimpiai aranyérmet begyűjtő Tobias Wendl és Tobias Artl számára volt fájdalmas, hiszen ők újabb érmekért utaztak Olaszországba. Az élről az amerikai Marcus Mueller és Ansel Haugsjaa várta a folytatást, igaz, mindössze három ezredmásodperccel megelőzve az osztrákokat, és az olaszok első csapatának is csak 17 századmásodperc volt a hátránya.

A nőknél két olasz, Andrea Voetter és Marion Oberhofer vezetett 22 századmásodperccel a német Dajana Eitberger és Magdalena Matschina, valamint 91-gyel az osztrák Selina Egle és Lara Kipp előtt. A sorrend a második futamban sem változott, sőt az olaszok a minimális előnyüket 120 századmásodpercre növelték, így ők lettek a szám első olimpiai bajnokai, egyben az is eldőlt, hogy a németek ezúttal nem fognak tarolni ebben a sportágban, mint tették azt négy éve.

Aztán egy órával később teljes lett az olaszok sikere, mert a férfiak második futamában hatalmasat hibáztak az éllovas amerikaiak, akik visszacsúsztak a hatodik helyre, így Emanuel Rieder és Simon Kainzwalder ölébe hullott az arany; az ezüstérmes az osztrák Thomas Steu és Wolfgang Kindl lett, míg a hatszoros olimpiai bajnok németeké lett a bronz, miután az amerikaiak mellett saját honfitársaikat is maguk mögé utasították.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

SZÁNKÓ

Férfi kettes

1. Emanuel Rieder, Simon Kainzwalder (Olaszország) 1:45.086 perc

2. Thomas Steu, Wolfgang Kindl (Ausztria) 1:45.154

3. Tobias Wendl, Tobias Artl (Németország) 1:15.176

4. Toni Eggert, Florian Müller (Németország) 1:45.269

5. Martin Bots, Roberts Plume (Lettország) 1:45.284

6. Marcus Mueller, Ansel Haugsjaa (Egyesült Államok) 1:45.293

Női kettes

1. Andrea Voetter, Marion Oberhofer (Olaszország) 1:46.284 perc

2. Dajana Eitberger, Magdalena Matschina (Németország) 1:46.404

3. Selina Egle, Lara Kipp (Ausztria) 1:46.543

4. Marta Robezniece, Kitija Bogdanova (Lettország) 1:46.796

5. Chevonne Forgan, Sophia Kirkby (Egyesült Államok) 1:47.565

6. Nikola Domowicz, Dominika Piwkowska (Lengyelország) 1:48.236