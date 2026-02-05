A svéd válogatott győzelmével kezdődött a női hokitorna az olimpián

Svédország–Németország 4–1. A magyar válogatott tavaly februári, bremerhaveni olimpiai selejtezőjéről jól emlékezhetünk a német válogatottra, hiszen lényegében csak annak köszönhetően szerepelhetnek most Milánóban, hogy Baker Taylor lövése kettő tizedmásodperccel a meccs végét jelentő duda felharsanása után szelte át a gólvonalat, így a mieink nem harcolták ki a hosszabbítást, a németek meg 2–1-es legyőzésünkkel kijutottak az olimpiára. Ugyancsak hazai selejtezőtornáról jutott ki a németek első ellenfele, Svédország jóval kisebb izgalmak után, három sima győzelemmel, 16–0-s gólkülönbséggel.

Az emlegetett bremerhaveni mérkőzésen a németeknél a Nina Jobst-Smith két gólpasszal vétette észre magát, s ez alkalommal mindössze nyolc és fél perc játék után hatalmas, csilingelős bombagóllal szerezte meg a jégkorongtorna első találatát. Az addig sem lazsáló svédek viszonylag gyorsan válaszoltak: a második olimpiáján szereplő Lina Ljungblomra játszottak ki szépen egy figurát, majd a második harmad közepén a 24 éves centerre újabb támadást játszottak ki – ezúttal emberelőnyben –, így második góljával már a sárga-kékeknél volt az előny. A harmad végén aztán ismét emberfórba kerültek a svédek, s gyorsan ki is használták: Mira Jungaker takarásból bombázott kissé jobbról a hosszú felső sarokba.

A harmadik felvonás közepe felé közeledve aztán az addigra már kétszer annyi kapura lövést eleresztő svédek végleg eldöntötték az összecsapást: Thea Johansson kapott remek passzt balról, s jól emelte a pakkot a kiszolgáltatott Sandra Abrstreiter mamutja fölött a hálóba, ezzel kialakítva a 4–1-es svéd győzelmet jelentő végeredményt. A téli olimpián negyedszer szereplő német válogatott vereségével folytatja nem túl dicső hagyományát, miután korábbi három ötkarikás részvétele alkalmával is elvesztette az első mérkőzését.

Olaszország–Franciaország 4–1. A nap második mérkőzésén az olimpiai újonc Franciaország és a 20 éve – szintén rendezőként – először és eddig egyetlen alkalommal olimpián szereplő Olaszország találkozott egymással. Az első felvonás feléhez közeledve emberelőnybe került a francia válogatott, és fél perc alatt ki is használta a fórt, igaz, jó adag szerencsére is szüksége volt ehhez: Gabrielle de Serres távoli lövése előbb megpattant Jacquie Pierri alkarján, aztán a bal felső saroknál a pakk a kapuvasról átpattant a túloldali kapuvasra, majd a gólvonalon ismét vissza a jobb kapuvasra, s onnan csúszott végül be a kapuba. Egészen pontosan egy percig voltak előnyben a franciák: Nadia Mattivi szép szólója után a kanadai születésű Kayla Tutino ütőjéről került a korong a hálóba.

A folytatásban jóval aktívabbak voltak a házigazdák, már az első harmadban majdnem hússzal több kapura lövést jegyeztek fel, mint a franciák, a másodikban viszont valamelyest feljavult az olimpiai újonc teljesítménye. Ennek ellenére az újabb gólt az olaszok szerezték, a harmad utolsó öt percére fordulva Rebecca Roccella bombázott kíméletlenül a léc alá egy a kapusról lecsorgó korongot – érkezett is a hangrobbanás a 16 ezer fős Santagiulia jégcsarnok lelátójáról.

A harmadik játékrész alig kezdődött el, máris ismét volt ok az ünneplésre: Matilde Fantin saját harmadából megindulva jobbról tört kapura, és fonákkal felemelte a korongot a rövid felsőbe. Öt perccel később Kristin Della Rovere is fellőtte a korongot Alice Philbert kapus füle mellé a rövidbe, 4–1 – Olaszország megszerezte első győzelmét az olimpiai női hokitornák történetében.

JÉGKORONG

NŐI TORNA

B-CSOPORT

Svédország–Németország 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

Olaszország–Franciaország 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)

A-CSOPORT

16.40: Egyesült Államok–Csehország (Tv: Eurosport1)