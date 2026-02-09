Nemzeti Sportrádió

Vezetnek a franciák a ritmustánc után jégtáncban a téli olimpián

2026.02.09. 23:48
null
Fotó: AFP
Címkék
téli olimpia 2026 jégtánc olimpia 2026 műkorcsolya
A címvédő francia Guillaume Cizeron és új párja, Laurence Fournier Beaudry jégtáncpárosa vezet a ritmustánc után a milánói-cortinai téli olimpián.

A hétfői versenynapon a 2022-ben, Pekingben még az azóta visszavonult Gabriella Papadakis partnereként aranyérmes Cizeron, illetve Fournier Beaudry meglehetősen magas, 90 pont feletti értékelést kapott a bíráktól a Madonna Vogue című számára bemutatott produkciójára. 

Reálisan csak az amerikai Madison Chock, Evan Bates kettősnek volt esélye arra, hogy megelőzze a francia duót, de ez végül nekik sem jött sikerült, mert bár a programjuk szép volt, több mint négy tizedponttal kevesebbet kaptak, mint Cizeronék.

A harmadik helyen álló kanadai Piper Gilles, Paul Poirier kettősnek már kereken négy pont a lemaradása a vezető francia párostól.

A versenyszámban a szerdai kűr után – amelyben a 23 elindult duó közül a legjobb 20 szerepel – hirdetnek olimpiai bajnokot.

MTÉLI OLIMPIA
MŰKORCSOLYA, JÉGTÁNC
Állás a ritmustánc után
1. Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (Franciaország) 90.18 pont
2. Madison Chock, Evan Bates (Egyesült Államok) 89.72
3. Piper Gilles, Paul Poirier (Kanada) 86.18

 

 

 

téli olimpia 2026 jégtánc olimpia 2026 műkorcsolya
Legfrissebb hírek

Kanada legyőzte a cseheket, de elvesztette kapitányát

Téli olimpia 2026
1 órája

„Mertem álmodni” – Lindsey Vonn üzent súlyos sérülése után

Téli olimpia 2026
2 órája

Német arany a síugrók normálsáncos versenyén a téli olimpián

Téli olimpia 2026
3 órája

Vizsgálják az éremgondokat a téli olimpián

Téli olimpia 2026
4 órája

A svédek és az amerikaiak vívják a döntőt curlingben

Téli olimpia 2026
5 órája

Téli olimpia: az utolsó akadály is elhárult Brunner Blanca indulása elől

Téli olimpia 2026
5 órája

Téli olimpia: német vezetés a női szánkósoknál az első nap után

Téli olimpia 2026
5 órája

Kettős holland siker a női 1000 méteres gyorskorcsolyázóknál

Téli olimpia 2026
6 órája
Ezek is érdekelhetik