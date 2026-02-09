Vezetnek a franciák a ritmustánc után jégtáncban a téli olimpián

A hétfői versenynapon a 2022-ben, Pekingben még az azóta visszavonult Gabriella Papadakis partnereként aranyérmes Cizeron, illetve Fournier Beaudry meglehetősen magas, 90 pont feletti értékelést kapott a bíráktól a Madonna Vogue című számára bemutatott produkciójára.

Reálisan csak az amerikai Madison Chock, Evan Bates kettősnek volt esélye arra, hogy megelőzze a francia duót, de ez végül nekik sem jött sikerült, mert bár a programjuk szép volt, több mint négy tizedponttal kevesebbet kaptak, mint Cizeronék.

A harmadik helyen álló kanadai Piper Gilles, Paul Poirier kettősnek már kereken négy pont a lemaradása a vezető francia párostól.

A versenyszámban a szerdai kűr után – amelyben a 23 elindult duó közül a legjobb 20 szerepel – hirdetnek olimpiai bajnokot.

MTÉLI OLIMPIA

MŰKORCSOLYA, JÉGTÁNC

Állás a ritmustánc után

1. Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (Franciaország) 90.18 pont

2. Madison Chock, Evan Bates (Egyesült Államok) 89.72

3. Piper Gilles, Paul Poirier (Kanada) 86.18