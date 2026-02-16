Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Úry Bálint és az óriás-műlesiklás bajnoka is kiesett a szlalom első futamában

2026.02.16. 11:20
null
Úry Bálint kiesett az első futamban (Fotó: Getty Images)
Úry Bálint kiesett a férfi alpesisízők műlesikló versenyének első futamában a milánói-cortinai téli olimpián, mely után az egyes rajtszámmal startolt Atle Lie McGrath áll az élen.


A játékok utolsó férfi alpesi számában 96-an indultak és a körülmények egyikük dolgát sem könnyítették meg. Bormióban ugyanis hétfőn délelőtt erősen havazott, így a 10 órai kezdés után a látási viszonyok és a pálya minősége is folyamatosan romlott. Ilyen időjárásban egyértelműen kedvezőbb helyzetben voltak azok, akik korán teljesíthették a lejtőt, közülük pedig kiemelkedett az elsőként indult norvég Atle Lie McGrath, aki remek tempóban haladt végig a technikás pályán. Utána a világbajnoki címvédő Loic Meillard következett, s ugyan a svájci klasszis erősen rázta a fejét a célba érés után, akkor még nem tudhatta, hogy 59 századmásodperces hátrányával az első futam végén is ő lesz majd a legközelebb a norvég éllovashoz.

Az éremesélyesek közül többen is hibáztak: az óriás-műlesiklásban aranyérmes brazil Lucas Pinheiro Braathen a pálya közepén a legjobb részidővel állt, ám rögtön azután elesett, míg a címvédő francia Clément Noël rengeteg hibával szlalomozott végig a lejtőn és közel két másodperc hátránnyal várja a 13.30-kor kezdődő második futamot.

A mezőny magyar indulója, az óriásban 32. helyen végzett, 45-össel rajtoló Úry Bálint az első időmérő pontnál 1.73 másodperces hátránnyal haladt át, de nem sokkal később egy balkanyarban elcsúszott és kiesett.

Az izraeli színekben versenyző Szőllős Barnabás több mint hét másodperces hátránnyal ért célba.

TÉLI OLIMPIA
Alpesi sí, férfi műlesiklás
Állás az 1. futam után
1. Atle Lie McGrath (norvég) 56.14 másodperc
2. Loic Meillard (svájci) 0.59 másodperc hátrány
3. Fabio Gstrein (osztrák) 0.94 mp h.

Úry Bálint kiesett

 

