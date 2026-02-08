Olimpiai csúccsal lett aranyérmes a norvég gyorskorcsolyázó

A verseny első felében a harmadik pár volt a leggyorsabb: az olasz Riccardo Lorello 38 századmásodpercre megközelítette az olimpiai csúcsot, ezzel az inkább 1500 méteren erősebb norvég Peder Kongshaugot megelőzve. A jégfelújítást követően aztán a holland Chris Huizinga repesztette a harmadik időt, de az igazán nagymenők még hátravoltak.

A 10 kilométeren világcsúcstartó és háromszoros világbajnok, olasz Davide Ghiottónak a hazai szurkolók buzdítása közepette az utolsó körig jobb volt a részideje honfitársánál, azonban a hajrát nem bírta és 35 századmásodperccel kikapott.

A következő párban jött azonban a világbajnok és januárban világcsúcsot futó norvég Sander Eitrem és a vb-bronzérmes cseh Metodej Jilek, és mindketten jobb részidőket produkáltak Lorellónál. A norvég féltávnál már több mint két másodperccel, egy körrel a vége előtt pedig négy és féllel állt jobban. Végül bődületes új olimpiai csúcsot ért el, míg Jilek két és fél másodperccel lemaradva is bejött a második helyre. Egy pár még hátravolt, amely után a francia Timothy Loubineaud végül az ötödik időt érte el, de a legjobbakra nem volt veszélyes.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

GYORSKORCSOLYA

Férfi 5000 méter

1. Sander Eitrem (Norvégia) 6:03.95 perc

2. Metodej Jilek (Csehország) 6:06.48

3. Riccardo Lorello (Olaszország) 6:09.22

4. Davide Ghiotto (Olaszország) 6:09.57

5. Timothy Loubineaud (Franciaország) 6:11.15

6. Peder Kongshaug (Norvégia) 6:11.31