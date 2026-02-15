A Pavlova, Sviatchenko duó negyedik a rövid program után a téli olimpián – jöhet a mindent eldöntő kűr!
AZ ÖSSZHANG NAGYON fontos, hiszen a páros valójában nem két emberből áll, ott a jégen egy ember, egy lélek fut.
A sportág egyik nagy legendája, Dmitrij Szavin vélekedik így a páros műkorcsolyázókról, az a tréner, aki történetesen három éve dolgozik együtt a magyar színeket képviselő Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duóval. Az az edző, aki a két korcsolyázó „összepárosításakor” is látta, Pavlováék együtt messzire juthatnak.
S tulajdonképpen már messzire is jutottak, hiszen január közepén teljesült az egyik nagy álmuk, végre ott állhattak az Európa-bajnoki dobogón, megszerezték a bronzérmet.
Vasárnap késő este Milánóban, a mindkettejük által oly vágyott olimpián ugyan két ember korcsolyázott ki a tömött lelátók elé, de valójában egy ember állt a jégen – egy lélek.
A Pavlova, Sviatchenko páros Michael Jackson Earth Songjára előadott rövid programja az elmúlt hónapokban már kellően elbűvölte a bírókat, a rajongókat, a sportszeretőket, és elbűvölte a milánói aréna nézőit is.
Az emelések és lépéssorok is remekbe szabottak voltak, de fantasztikusan sikerültek a még nehezebb elemek, így a tripla pörgetett emelés, a dobott flip és a szóló tripla toe-loop is.
„Edzőként akkor vagyok boldog, ha azt látom, boldogok a korcsolyázóim. Ha szívből korcsolyáznak, túl nagy baj nem lehet” – ez is egyike Dmitrij Szavin útmutatóinak.
A mester vasárnap este boldog lehetett Milánóban, mert mosolyogtak a tanítványai a program végén: futásukra életük legjobb pontszámát kapták (73.87), amellyel a negyedik helyen zárták a rövid programot.
A legmagasabb pontszámot az idén Eb-ezüstérmes német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin páros (80.01) kapta, a második helyen az Európa-bajnok grúz Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (75.46), a harmadikon a kanadai Lia Pereira, Trennt Michaud duó (74.60) következik.
Pavlova Maria: Ez volt az eddigi legjobb futásunk!
– Fantasztikusan korcsolyáztak, elégedettek?
– Nagyon! Ez volt az eddigi legjobb futásunk, hihetetlen! És az volt a hangulat is, a sok zászló a lelátón, a nekünk szurkoló magyarok – csodálatos volt, őszintén szólva, szinte szóhoz sem jutok.
– Azt a bizonyos emelést, amelyet az Európa-bajnokságon hármas nehézségi fokúra ítélték a bírók a várt négyes helyett, itt, Milánóban már négyessel jutalmazták.
– Igen, emiatt is nagyon elégedettek vagyunk. Ugyan az egyik lépéssorunk nem volt tökéletes, de rendben volt így ez a futás. Számomra még inkább különleges volt ez az este, mert a szüleim ott ültek a lelátón, és már nagyon régen láttak élőben versenyezni. Remélem, boldoggá tettem őket.
– Mennyit érzékeltek a jégen az olimpiai hangulatból?
– Megbeszéltük, hogy úgy megyünk ki a jégre, hogy ez egy ugyanolyan verseny, mint a többi, az a fontos, hogy a legjobbunkat nyújtsuk. Csakhogy az első emelés után meghallottam a közönséget, érezni kezdtem a hangulatot, és akkor megértettem, ez egy olimpia. Egy olimpia, én meg ott vagyok a jégen és korcsolyázom. Ez egy valóra vált álom. Hétfőn is a legjobbunkat kell nyújtani – aztán meglátjuk, mi lesz.