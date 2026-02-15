Nemzeti Sportrádió

A Pavlova, Sviatchenko duó negyedik a rövid program után a téli olimpián – jöhet a mindent eldöntő kűr!

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Milánó
2026.02.15. 23:00
null
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a rövid program során (Fotók: Szabó Miklós)
Az Európa-bajnoki bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó a 4. helyen áll a vasárnap esti rövid program után a műkorcsolyázó párosok versenyében a milánói-cortinai téli olimpián. A magyar színeket képviselő duó hétfő este az utolsó csoportban mutathatja be a kűrjét.

AZ ÖSSZHANG NAGYON fontos, hiszen a páros valójában nem két emberből áll, ott a jégen egy ember, egy lélek fut.

A sportág egyik nagy legendája, Dmitrij Szavin vélekedik így a páros műkorcsolyázókról, az a tréner, aki történetesen három éve dolgozik együtt a magyar színeket képviselő Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duóval. Az az edző, aki a két korcsolyázó „összepárosításakor” is látta, Pavlováék együtt messzire juthatnak.

S tulajdonképpen már messzire is jutottak, hiszen január közepén teljesült az egyik nagy álmuk, végre ott állhattak az Európa-bajnoki dobogón, megszerezték a bronzérmet.

Vasárnap késő este Milánóban, a mindkettejük által oly vágyott olimpián ugyan két ember korcsolyázott ki a tömött lelátók elé, de valójában egy ember állt a jégen – egy lélek.

 

A Pavlova, Sviatchenko páros Michael Jackson Earth Songjára előadott rövid programja az elmúlt hónapokban már kellően elbűvölte a bírókat, a rajongókat, a sportszeretőket, és elbűvölte a milánói aréna nézőit is.

Az emelések és lépéssorok is remekbe szabottak voltak, de fantasztikusan sikerültek a még nehezebb elemek, így a tripla pörgetett emelés, a dobott flip és a szóló tripla toe-loop is.

„Edzőként akkor vagyok boldog, ha azt látom, boldogok a korcsolyázóim. Ha szívből korcsolyáznak, túl nagy baj nem lehet” – ez is egyike Dmitrij Szavin útmutatóinak.

null
fotó 2026.02.16.

Téli olimpia, műkorcsolya: páros, rövid program (Fotó: Szabó Miklós)

 

A mester vasárnap este boldog lehetett Milánóban, mert mosolyogtak a tanítványai a program végén: futásukra életük legjobb pontszámát kapták (73.87), amellyel a negyedik helyen zárták a rövid programot.

A legmagasabb pontszámot az idén Eb-ezüstérmes német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin páros (80.01) kapta, a második helyen az Európa-bajnok grúz Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (75.46), a harmadikon a kanadai Lia Pereira, Trennt Michaud duó (74.60) következik.

Pavlova Maria: Ez volt az eddigi legjobb futásunk!

– Fantasztikusan korcsolyáztak, elégedettek?
– Nagyon! Ez volt az eddigi legjobb futásunk, hihetetlen! És az volt a hangulat is, a sok zászló a lelátón, a nekünk szurkoló magyarok – csodálatos volt, őszintén szólva, szinte szóhoz sem jutok.

– Azt a bizonyos emelést, amelyet az Európa-bajnokságon hármas nehézségi fokúra ítélték a bírók a várt négyes helyett, itt, Milánóban már négyessel jutalmazták.
– Igen, emiatt is nagyon elégedettek vagyunk. Ugyan az egyik lépéssorunk nem volt tökéletes, de rendben volt így ez a futás. Számomra még inkább különleges volt ez az este, mert a szüleim ott ültek a lelátón, és már nagyon régen láttak élőben versenyezni. Remélem, boldoggá tettem őket.

– Mennyit érzékeltek a jégen az olimpiai hangulatból?
– Megbeszéltük, hogy úgy megyünk ki a jégre, hogy ez egy ugyanolyan verseny, mint a többi, az a fontos, hogy a legjobbunkat nyújtsuk. Csakhogy az első emelés után meghallottam a közönséget, érezni kezdtem a hangulatot, és akkor megértettem, ez egy olimpia. Egy olimpia, én meg ott vagyok a jégen és korcsolyázom. Ez egy valóra vált álom. Hétfőn is a legjobbunkat kell nyújtani – aztán meglátjuk, mi lesz.
 

 

Kapcsolódó tartalom

Pavlova Maria: Erre vártunk gyerekkorunk óta

Vasárnap megkezdi a szereplését a téli olimpián a magyar műkorcsolyázó páros.

„Korcsolyázz a szívedből!” – a legjobbak közé is odaérhet a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros az olimpián

Képesek arra, hogy életük legjobbját a legnagyobb versenyen korcsolyázzák.


 

 

