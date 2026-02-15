A Pavlova, Sviatchenko duó negyedik a rövid program után a téli olimpián – jöhet a mindent eldöntő kűr!

AZ ÖSSZHANG NAGYON fontos, hiszen a páros valójában nem két emberből áll, ott a jégen egy ember, egy lélek fut.

A sportág egyik nagy legendája, Dmitrij Szavin vélekedik így a páros műkorcsolyázókról, az a tréner, aki történetesen három éve dolgozik együtt a magyar színeket képviselő Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duóval. Az az edző, aki a két korcsolyázó „összepárosításakor” is látta, Pavlováék együtt messzire juthatnak.

S tulajdonképpen már messzire is jutottak, hiszen január közepén teljesült az egyik nagy álmuk, végre ott állhattak az Európa-bajnoki dobogón, megszerezték a bronzérmet.

Vasárnap késő este Milánóban, a mindkettejük által oly vágyott olimpián ugyan két ember korcsolyázott ki a tömött lelátók elé, de valójában egy ember állt a jégen – egy lélek.

A Pavlova, Sviatchenko páros Michael Jackson Earth Songjára előadott rövid programja az elmúlt hónapokban már kellően elbűvölte a bírókat, a rajongókat, a sportszeretőket, és elbűvölte a milánói aréna nézőit is.

Az emelések és lépéssorok is remekbe szabottak voltak, de fantasztikusan sikerültek a még nehezebb elemek, így a tripla pörgetett emelés, a dobott flip és a szóló tripla toe-loop is.

„Edzőként akkor vagyok boldog, ha azt látom, boldogok a korcsolyázóim. Ha szívből korcsolyáznak, túl nagy baj nem lehet” – ez is egyike Dmitrij Szavin útmutatóinak.