Hazaért a szökés a Tirreno–Adriatico 5. szakaszán

J. B. J. B.
2026.03.13. 18:16
Michael Valgren (Fotó: Getty Images)
Michael Valgren Valter Attila
Michael Valgren öt év után ünnepelhetett győzelmet, de Isaac del Torónak is van oka az örömre, ismét az élre állt összetettben a Tirreno–Adriatico országúti kerékpáros-körversenyen Olaszországban. Valter Attila az 54. helyen ért célba pénteken.

 

Marotta-Mondolfo és Mombaroccio között tekertek Valter Attiláék a Tirreno–Adriatico körverseny ötödik napján, a mezőnyre 184 kilométer várt a dimbes-dombos terepen. A nap hatfős szökéséből az utolsó 25 kilométerre ketten maradtak, a francia Julian Alaphilippe és a dán Michael Valgren. Utóbbi hat kilométernyire a céltól lerázta riválisát, és előnye kitartott a végéig. Az EF versenyzője öt év után ünnepelhetett győzelmet.

Volt ok az örömre az UAE csapatánál is: Isaac del Toro másodikként gurult át a célvonalon, összetettben azonban visszavette a vezetést Giulio Pellizzaritól, ráadásul kettejük között 23 másodpercre nőtt a különbség. Valter 14:48 perces hátránnyal érkezett meg Mombaroccióba, a magyar bringás összetettben viszont húsz hellyel előbbre került, a szombati etapot a 65. pozícióból várja.

KERÉKPÁR
61. TIRRENO–ADRIATICO
5. szakasz (Marotta-Mondolfo–Mombaroccio, 184 km): 1. Michael Valgren (dán, EF) 4:43:33 óra, 2. Del Toro (mexikói, UAE) 11 másodperc hátrány, 3. Jorgenson (amerikai, Visma) azonos idővel, …54. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 14:48 perc h.
Az összetett állása: 1. (kék trikóban) Isaac del Toro 20:10:40 óra, 2. Pellizzari (olasz, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 23 mp h., 3. Jorgenson 34 mp h., …65. Valter 23:41 p h.

 

Ezek is érdekelhetik