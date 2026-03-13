Hazaért a szökés a Tirreno–Adriatico 5. szakaszán

Marotta-Mondolfo és Mombaroccio között tekertek Valter Attiláék a Tirreno–Adriatico körverseny ötödik napján, a mezőnyre 184 kilométer várt a dimbes-dombos terepen. A nap hatfős szökéséből az utolsó 25 kilométerre ketten maradtak, a francia Julian Alaphilippe és a dán Michael Valgren. Utóbbi hat kilométernyire a céltól lerázta riválisát, és előnye kitartott a végéig. Az EF versenyzője öt év után ünnepelhetett győzelmet.

Volt ok az örömre az UAE csapatánál is: Isaac del Toro másodikként gurult át a célvonalon, összetettben azonban visszavette a vezetést Giulio Pellizzaritól, ráadásul kettejük között 23 másodpercre nőtt a különbség. Valter 14:48 perces hátránnyal érkezett meg Mombaroccióba, a magyar bringás összetettben viszont húsz hellyel előbbre került, a szombati etapot a 65. pozícióból várja.

KERÉKPÁR

61. TIRRENO–ADRIATICO

5. szakasz (Marotta-Mondolfo–Mombaroccio, 184 km): 1. Michael Valgren (dán, EF) 4:43:33 óra, 2. Del Toro (mexikói, UAE) 11 másodperc hátrány, 3. Jorgenson (amerikai, Visma) azonos idővel, …54. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 14:48 perc h.

Az összetett állása: 1. (kék trikóban) Isaac del Toro 20:10:40 óra, 2. Pellizzari (olasz, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 23 mp h., 3. Jorgenson 34 mp h., …65. Valter 23:41 p h.