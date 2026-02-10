Nemzeti Sportrádió

Aranyat ért a hibátlan lövészet Botnnak

2026.02.10. 15:28
Elhunyt csapattársára is emlékezett Johan-Olav Botn a győzelme után (Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Johan-Olav Botn sílövészet
A sílövők férfi 20 km-es egyéni indítású versenyét rendezték meg a milánói-cortinai olimpia keddi versenynapján. A győzelmet Johan-Olav Botn szerezte meg a francia Eric Perrot és a szintén norvég Sturla Holm Laegreid előtt.

Nagy kérdés volt, hogy az idényt három győzelemmel indító, de azok után, hogy rátalált csapattársa, Sivert Guttorm Bakken holttestére, erősen visszaeső Johan-Olav Botn melyik arcát mutatja majd a 20 kilométeres versenyen. A norvég lassabb volt ugyan Perrot-nál és Laegreidnél is, azonban mind a húsz lövése hibátlan lett. 

A legutolsó sorozatot követően 11 másodperc volt az előnye az egyszer hibázó franciánál, azaz elég szorosnak tűnt a vége, azonban a hátralévő 4 kilométeren kiderült, hogy nem is annyira lassú, mint inkább megfontolt volt az addigi futása, mert az előny nemhogy csökkent, hanem nőtt, s végül 15 másodperccel előzte meg Perrot-t. A célba érve pedig az égre mutatva nem felejtkezett el elhunyt csapattársáról sem, aki talán odaátról vezette az ujját a lövészetek során.

A versenynap további eseményeiről ide kattintva olvashatnak!

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍLÖVÉSZET
Férfi 20 km
1. Johan-Olav Botn (Norvégia) 51:31.5 perc (0 lövőhiba)
2. Eric Perrot (Franciaország) 51:46.3 (1)
3. Sturla Holm Laegreid (Norvégia) 52:19.8 (1)
4. Olli Hiidensalo (Finnország) 53:01.2 (0)
5. Philipp Nawrath (Németország) 53:03.0 (1)
6. Tommaso Giacomel (Olaszország) 53:59 (3)

 

