Aranyat ért a hibátlan lövészet Botnnak

Nagy kérdés volt, hogy az idényt három győzelemmel indító, de azok után, hogy rátalált csapattársa, Sivert Guttorm Bakken holttestére, erősen visszaeső Johan-Olav Botn melyik arcát mutatja majd a 20 kilométeres versenyen. A norvég lassabb volt ugyan Perrot-nál és Laegreidnél is, azonban mind a húsz lövése hibátlan lett.

A legutolsó sorozatot követően 11 másodperc volt az előnye az egyszer hibázó franciánál, azaz elég szorosnak tűnt a vége, azonban a hátralévő 4 kilométeren kiderült, hogy nem is annyira lassú, mint inkább megfontolt volt az addigi futása, mert az előny nemhogy csökkent, hanem nőtt, s végül 15 másodperccel előzte meg Perrot-t. A célba érve pedig az égre mutatva nem felejtkezett el elhunyt csapattársáról sem, aki talán odaátról vezette az ujját a lövészetek során.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍLÖVÉSZET

Férfi 20 km

1. Johan-Olav Botn (Norvégia) 51:31.5 perc (0 lövőhiba)

2. Eric Perrot (Franciaország) 51:46.3 (1)

3. Sturla Holm Laegreid (Norvégia) 52:19.8 (1)

4. Olli Hiidensalo (Finnország) 53:01.2 (0)

5. Philipp Nawrath (Németország) 53:03.0 (1)

6. Tommaso Giacomel (Olaszország) 53:59 (3)