A franciák nyerték a sítriatlon vegyescsapat-versenyét
Az egyéni távokhoz képest több mint kétszer olyan hosszú, nagyjából 7 perces szakaszokat teljesítettek a kéttagú csapatok, ráadásul fejenként kétszer. Sokáig a svájciak és a franciák haladtak az élen, köszönhetően a női versenyt megnyerő svájci Marianne Fattonnak. A csapatok férfi tagjai közül azonban egyértelműen a francia Thibault Anselmet volt a jobb, úgyhogy gyakorlatilag már a negyedik szakasz elején eldőlt az aranyérem sorsa, mert Jon Kistler nem tudta tartani a lépést.
A harmadik helyért hármas csata volt a spanyolok, az amerikaiak és az olaszok között, de a végén a férfi egyéni győztes spanyol Oriol Cardonával már nem bírtak a riválisok.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
SÍTRIATLON
Vegyes csapatverseny
1. Emily Harrop, Thibault Anselmet (Franciaország) 26:57.44 perc
2. Marianne Fatton, Jon Kistler (Svájc) +11.86 másodperc hátrány
3. Ana Alonso, Oriol Cardona (Spanyolország) +26.50 mp h. (0.03 mp büntetés)
4. Egyesült Államok +42.99 mp h.
5. Olaszország +1:00.20 perc hátrány
6. Ausztria +1:07.68 p h.