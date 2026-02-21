A franciák nyerték a sítriatlon vegyescsapat-versenyét

Az egyéni távokhoz képest több mint kétszer olyan hosszú, nagyjából 7 perces szakaszokat teljesítettek a kéttagú csapatok, ráadásul fejenként kétszer. Sokáig a svájciak és a franciák haladtak az élen, köszönhetően a női versenyt megnyerő svájci Marianne Fattonnak. A csapatok férfi tagjai közül azonban egyértelműen a francia Thibault Anselmet volt a jobb, úgyhogy gyakorlatilag már a negyedik szakasz elején eldőlt az aranyérem sorsa, mert Jon Kistler nem tudta tartani a lépést.

A harmadik helyért hármas csata volt a spanyolok, az amerikaiak és az olaszok között, de a végén a férfi egyéni győztes spanyol Oriol Cardonával már nem bírtak a riválisok.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

SÍTRIATLON

Vegyes csapatverseny

1. Emily Harrop, Thibault Anselmet (Franciaország) 26:57.44 perc

2. Marianne Fatton, Jon Kistler (Svájc) +11.86 másodperc hátrány

3. Ana Alonso, Oriol Cardona (Spanyolország) +26.50 mp h. (0.03 mp büntetés)

4. Egyesült Államok +42.99 mp h.

5. Olaszország +1:00.20 perc hátrány

6. Ausztria +1:07.68 p h.