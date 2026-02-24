Nemzeti Sportrádió

Megérkezett az olimpiai zászló a Francia Alpokba

2026.02.24. 12:20
Milánó-Cortina 2026 olimpiai zászló téli olimpia
Hétfőn este megérkezett az olimpiai zászló a következő téli ötkarikás játékoknak otthont adó francia Alpokba.

 

A beszámolók szerint az egyik legfontosabb olimpiai szimbólumot több ezren várták az 1992-es házigazda Albertville-ben még úgy is, hogy a zászló kevesebb mint két évvel ezelőttig a párizsi nyári játékok helyszínén lobogott.

Franciaország 1924, 1968 és 1992 után negyedszer lesz majd házigazdája a téli olimpiának, amelyet az Auvergne-Rhone-Alpes régióban rendeznek 2030. február 1. és 17. között.

A sportesemények öt területre oszlanak majd el: Nizzában lesznek a jégkorong, a curling, a műkorcsolya és a rövidpályás gyorskorcsolya küzdelmei, valamint a záróünnepség, Briancon-ban és környékén a szabadstílusú sízők és hódeszkások versengenek, a savoyai központban lesznek a bob-, szánkó- és szkeletonversenyek (La Plagne), a síugró és északi összetett viadalok résztvevői (Courchevel), valamint az alpesisízők is itt szerepelnek majd (Courchevel és Val-d'Isere), míg Felső-Savoya megyében a sífutók (La Clusaz) és a sílövők (Le Grand-Bornand) küzdenek meg egymással.

A gyorskorcsolya versenyek helyszíne egyelőre még nem ismert.

 

