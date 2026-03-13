Alpesisí-vk: sorozatban ötödször Marco Odermatt az összetett győztes

A svájci sztársportoló ezúttal 60 pontot gyűjtött, így összetettben már 632 pontos, azaz behozhatatlan előnnyel vezet a második helyen álló, brazil színekben versenyző Lucas Pinheiro Braathen előtt. A 2025–2026-os szezonból még hat verseny van hátra. Odermatt pénteken a lesikló pontversenyt is megnyerte, sorozatban harmadszor.

A 28 éves síző hosszú évek óta kiemelkedik a mezőnyből, a milánói-cortinai olimpia viszont nem a tervei szerint alakult, mert ugyan a négy száma közül háromban érmet nyert és a legrosszabb helyezése – lesiklásban – a negyedik volt, ám diadalmaskodnia nem sikerült: óriás-műlesiklásban és csapatkombinációban ezüstérmes, míg szuperóriás-műlesiklásban bronzérmes lett. Óriásban éppen Braathen előzte meg.