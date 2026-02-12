Nemzeti Sportrádió

Majdnem horrorversennyé vált a női szuper-G, Brignone a legidősebb bajnok lett – videók

2026.02.12. 13:11
Federica Brignone 35 évesen ért fel a csúcsra (Fotó: Getty Images)
A női női alpesi sízők szuper óriás-műlesiklását rendezték meg csütörtökön, a milánói-cortinai téli olimpián. A győzelmet az olasz Federica Brignone szerezte meg a francia Mirandoli és az osztrák Cornelia Hütter előtt. A verseny azonban arról is emlékezetes marad, hogy a mezőny több mint harmada kiesett, több esélyes is nagyot esett.

Alaposan megrostálta a mezőnyt a cortinai sípálya, amelyet ráadásul időnként a köd is belepte, tovább nehezítve a versenyzők helyzetét. A 43 induló közül végül csak 26 ért be a célba, ráadásul nem is csak a „futottak még” kategória búcsúzott. 

A sort a vb-ezüstérmes, itt lesiklásban negyedik német Kira Eidle-Winkelmann kezdte, majd egyből utána a négy éve ebben a számban ezüstéremig jutó osztrák Miriam Puchner is hasonló sorsra jutott. 

LEDECKA BUKÁSA

Majd jött sorban az ugyancsak olimpiai ezüstérmes német Emma Aicher, a szám 2018-as aranyérmese, a cseh Ester Ledecká, a lesiklás pjongcsangi aranyérmese, Sofia Goggia, a kétszeres világbajnok szlovén Ilka Stuhec, illetve a lesiklásban és a csapatversenyben is aranyérmes amerikai Breezy Johnson.

JOHNSON ESÉSE 

Honfitársa, Mary Bocock pedig akkorát szaltózott esés közben, hogy már az is csoda volt, hogy nem mentőhelikopterrel kellett elszállítani, sőt végül saját lábán és lécén tudott távozni. 

BOCOCK HATALMAS BUKÁSA

Az övé volt talán a legnagyobb bukás, de a kiesők zöme nem úszta meg esés nélkül, szerencse a szerencsétlenségben, hogy sikerült megúszni a versenyt súlyos sérülés nélkül, de sokszor meg kellett állítani a versenyt a bukások miatt.

GOGGIA KIESÉSE

Persze ez sem tudta elvenni az olasz szurkolók örömét, mert 6-os rajtszámmal jött a korábbi kétszeres világbajnok, eddig olimpiai ezüstig és bronzokig jutó, de tavaly tavaszi súlyos sérülése után 35 évesen visszatérő Federica Brignone, aki mindenkinél gyorsabb volt. Persze célba érkezésekor még csak azt lehetett tudni, hogy az élre állt, de aztán ahogy fogytak az esélyesek, úgy vált egyre biztosabbá, hogy  az ötödik olimpiján induló klasszis olimpiai bajnok lesz. 

A legjobban a tizenötödikként rajtoló francia Romane Mirandoli tudta megszorongatni, de ő is majdnem fél másodperccel maradt le mögötte, míg a harmadik az osztrák Cornelia Hütter lett. Ezzel Brignone két ezüst- és egy bronzérem után első olimpiai aranyát szerezte, s a szám legidősebb olimpiai bajnoka lett.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
ALPESI SÍ
Női szuper-G
1. Federica Brignone (Olaszország) 1:23.41 perc
2. Romane Mirandoli (Franciaország) +0.41 mp hátrány
3. Cornelia Hütter (Ausztria) +0.52
4. Ariane Rädler (Ausztria) +0.53
5. Kajsa Vickhoff Lie (Norvégia)
és Laura Pirovano (Olaszország) +0.76

 

