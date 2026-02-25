Donald Trump kedden a Fehér Házban fogadta a téli olimpián aranyérmes amerikai férfi jégkorong-válogatott tagjait

Az Egyesült Államok csapata 1980 után lett újra ötkarikás bajnok: a milánói játékok záró napján, vasárnap 2–1-re nyert Kanada ellen. A játékosokat és a szakmai stáb tagjait a képviselői ülésteremben is köszöntötték.

Trump mindenkinek megköszönte, hogy olyan olyan különleges teljesítményt nyújtott, amivel aranyérmes lett a válogatott. Hozzátette: a kapus Connor Hellebuyck megkapja az Elnöki Szabadságérmet, az ország legmagasabb polgári kitüntetését.

Az elnök jelezte: soha ilyen kiváló kapusteljesítményt nem látott, a döntőben 41 lövést kellett hárítania a Winnipeg Jets kapusának.

Az amerikai elnök azt is bejelentette, hogy a női jégkorong-válogatott – amely ugyancsak Kanadát győzte le a fináléban és szintén hosszabbításban – is hamarosan ellátogat a Fehér Házba. A csapat tagjainak már ezekre a napokra volt meghívása, ám sokan nem tudtak volna elmenni, mert csütörtökön folytatódik a női profi liga.