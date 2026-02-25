Nemzeti Sportrádió

Donald Trump kedden a Fehér Házban fogadta a téli olimpián aranyérmes amerikai férfi jégkorong-válogatott tagjait

2026.02.25. 12:30
null
Hellebuyck (jobbra) és a csapat, bal oldalt lent Trump elnök (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia jégkorong Milánó-Cortina 2026 Connor Hellebuyck Donald Trump
Donald Trump amerikai elnök kedden a Fehér Házban fogadta a téli olimpián aranyérmes amerikai férfi jégkorong-válogatott tagjait.

Az Egyesült Államok csapata 1980 után lett újra ötkarikás bajnok: a milánói játékok záró napján, vasárnap 2–1-re nyert Kanada ellen. A játékosokat és a szakmai stáb tagjait a képviselői ülésteremben is köszöntötték.

Trump mindenkinek megköszönte, hogy olyan olyan különleges teljesítményt nyújtott, amivel aranyérmes lett a válogatott. Hozzátette: a kapus Connor Hellebuyck megkapja az Elnöki Szabadságérmet, az ország legmagasabb polgári kitüntetését. 

Az elnök jelezte: soha ilyen kiváló kapusteljesítményt nem látott, a döntőben 41 lövést kellett hárítania a Winnipeg Jets kapusának.

Az amerikai elnök azt is bejelentette, hogy a női jégkorong-válogatott – amely ugyancsak Kanadát győzte le a fináléban és szintén hosszabbításban – is hamarosan ellátogat a Fehér Házba. A csapat tagjainak már ezekre a napokra volt meghívása, ám sokan nem tudtak volna elmenni, mert csütörtökön folytatódik a női profi liga.

Kapcsolódó tartalom

Hosszabbítás döntött, fantasztikus fináléban az Egyesült Államok nyerte meg a férfi hokitornát

A hosszabbításban a 2019-es draft első kiválasztottja, Jack Hughes döntötte el az aranyérem sorsát.

Elmaradt a címvédés, az Egyesült Államok a női hokitorna győztese

Az amerikaiak sokáig hátrányban voltak, majd hosszabbításban legyőzték Kanadát.

Ajándék csúcshoki – Bodnár Zalán publicisztikája

ALAPVONAL. Legyünk hálásak, hogy az NHL és a NOB meg tudott állapodni, hogy újra a legjobbak lehessenek ott az olimpián, becses ajándék volt ez minden hokirajongónak. Tizenegy nap csoda a jégen.

Téli olimpia 2026, férfi jégkorongtorna – adatbank

Összesen 12 válogatott szerepelt a viadalon, NHL-játékosokkal 2014 óta először.

 

 

téli olimpia jégkorong Milánó-Cortina 2026 Connor Hellebuyck Donald Trump
Legfrissebb hírek

Gyulay Zsolt: Tudtuk, hogy nem lesz éremeső, de a magyar sportolók tisztességesen helytálltak

Téli olimpia 2026
15 órája

Cristiano Ronaldo is üzent a súlyos sérülést szenvedő Lindsey Vonn-nak

Téli olimpia 2026
18 órája

Megérkezett az olimpiai zászló a francia Alpokba

Téli olimpia 2026
Tegnap, 12:20

Az NHL-sztárok remek tornát és döntőt varázsoltak a téli olimpián

Téli olimpia 2026
Tegnap, 6:46

Ajándék csúcshoki – Bodnár Zalán publicisztikája

Téli olimpia 2026
2026.02.23. 23:05

Sikeres olimpiai szereplés volt? – Karádi Zoltán jegyzete

Téli olimpia 2026
2026.02.23. 23:05

Fürjes Balázs: Sportolni emberi jog, olimpikonnak lenni nem az – a NOB megvédi a női sportolókat

Egyéb egyéni
2026.02.23. 20:18

Sofron István: Álomdöntővel zárult a téli olimpia

Jégkorong
2026.02.23. 19:50
Ezek is érdekelhetik