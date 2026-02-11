Franjo von Allmen történelmet írva már háromszoros olimpiai bajnok!

Franjo von Allmen a szombati lesiklás és a hétfői csapatkombináció aranyérme után nyert újabb olimpiai bajnoki címet, ezúttal a négy éve is ezüstérmes amerikai Ryan Cochran-Siegle előtt.

A szakági világkupát fölényesen vezető Marco Odermattnak meg kellett elégednie a bronzéremmel. A szakági vk-sorozatban Allmen még egyszer sem nyert ebben az évadban, és csak a hatodik helyen áll.

Allmen előtt az osztrák Tony Sailer 1956-os, a francia Jean-Claude Killy 1968-os és a horvát Janica Kostelic 2002-es bravúrja után mindössze a negyedik (és az első svájci), aki alpesi síben ugyanazon az olimpián három aranyérmet nyert.

Az izraeli színekben szereplő Szőllős Barnabás 6.32 mp hátránnyal a 33. helyen végzett.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

ALPESI SÍ

Férfi szuperóriás-műlesiklás

1. Franjo von Allmen (Svájc) 1:25.32

2. Ryan Cochran-Siegle (Egyesült Államok) +0.13

3. Marco Odermatt (Svájc) +0.28

4. Nils Allegre (Franciaország) +0.31

5. Raphael Haaser (Ausztria) +0.57

6. Giovanni Franzoni (Olaszország) +0.63