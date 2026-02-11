Nemzeti Sportrádió

Franjo von Allmen történelmet írva már háromszoros olimpiai bajnok!

R. P.R. P.
2026.02.11. 13:09
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Franjo von Allmen Milánó-Cortina 2026 alpesí sí Marco Odermatt
Franjo von Allmen győzelmével ért véget a férfi alpesi sízől szuperóriás-műlesikló versenye a milánói-cortinai téli olimpián. A 24 éves svájci a harmadik aranyérmét szerezte ezen a játékokon, ilyenre korábban csak hárman voltak képesek.

Franjo von Allmen a szombati lesiklás és a hétfői csapatkombináció aranyérme után nyert újabb olimpiai bajnoki címet, ezúttal a négy éve is ezüstérmes amerikai Ryan Cochran-Siegle előtt.

A szakági világkupát fölényesen vezető Marco Odermattnak meg kellett elégednie a bronzéremmel. A szakági vk-sorozatban Allmen még egyszer sem nyert ebben az évadban, és csak a hatodik helyen áll.

Allmen előtt az osztrák Tony Sailer 1956-os, a francia Jean-Claude Killy 1968-os és a horvát Janica Kostelic 2002-es bravúrja után mindössze a negyedik (és az első svájci), aki alpesi síben ugyanazon az olimpián három aranyérmet nyert.

Az izraeli színekben szereplő Szőllős Barnabás 6.32 mp hátránnyal a 33. helyen végzett.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
ALPESI SÍ
Férfi szuperóriás-műlesiklás
1. Franjo von Allmen (Svájc) 1:25.32
2. Ryan Cochran-Siegle (Egyesült Államok) +0.13
3. Marco Odermatt (Svájc) +0.28
4. Nils Allegre (Franciaország) +0.31
5. Raphael Haaser (Ausztria) +0.57
6. Giovanni Franzoni (Olaszország) +0.63

 

