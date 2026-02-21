Címvédés a női kettes bobosoknál a téli olimpián

A címvédő duó még pénteken az első futam után a második helyen állt, de az azt megnyerő amerikai Kaillie Armbruster Humphries és Jasmine Jones másodikra csak a negyedik legjobb időt érte el, így visszacsúszott összetettben a harmadik pozícióba. A második helyet a szintén német Lisa Buckwitz, Neele Schuten duó foglalta el az első nap után.

Humphries és Jones a harmadik futamban is a negyedik időt bobozta, ezzel ugyan maradt a harmadik helyen, de csökkent az előnye a mögötte álló Kim Kalicki, Talea Prepens német párossal szemben, amely a harmadik idővel jött le a pályán. Az élen álló első két páros harmadikra is a két legjobb időt érte el.

A záró szakaszban fordított sorrendben jöttek let a párosok, azaz a végére maradt volna az izgalom, de az élcsoportban senki nem hibázott, így nem változott a sorrend.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

BOB

Női kettes

1. Laura Nolte, Deborah Levi (Németország) 3:48.46 perc

2. Lisa Buckwitz, Neele Schuten (Németország) 3:48.99

3. Kaillie Armbruster Humphries, Jasmine Jones (Egyesült Államok) 3:49.21

4. Kim Kalicki, Talea Prepens (Németország) 3:49.36

5. Kaysha Love, Azaria Hill (Egyesült Államok) 3:49.71

6. Melanie Hasler, Nadja Pasternack (Svájc) 3:50.40