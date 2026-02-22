A svéd női curlingcsapat szerezte meg az utolsó előtti aranyérmet a téli olimpián

A tíz endig zajló döntő kilencedik endje után 5:5 volt az állás. Az utolsó játékban a svédek voltak előnyösebb helyzetben, mivel ők lökhették az utolsó követ. Ezt az előnyt mintaszerűen ki is használták, a végén csak egy kő maradt a házban, és ez a svédeké volt. Így Svédország 6:5-re megnyerte a tornát és a milánói-cortinai játékok utolsó előtti aranyérmét.

Az Anna Hasselborg vezette svédek 2018 után jutottak fel a csúcsra.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

CURLING

NŐI TORNA

DÖNTŐ

Svédország–Svájc 6:5

A végeredmény

1. Svédország (Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Scharback, Johanna Heldin)

2. Svájc

3. Kanada