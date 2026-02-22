A svéd női curlingcsapat szerezte meg az utolsó előtti aranyérmet a téli olimpián
Svédország nyerte meg az utolsó előtti aranyérmet a milánói-cortinai téli olimpián, miután a női curlingtorna döntőjében 6:5-re legyőzte Svájcot.
A tíz endig zajló döntő kilencedik endje után 5:5 volt az állás. Az utolsó játékban a svédek voltak előnyösebb helyzetben, mivel ők lökhették az utolsó követ. Ezt az előnyt mintaszerűen ki is használták, a végén csak egy kő maradt a házban, és ez a svédeké volt. Így Svédország 6:5-re megnyerte a tornát és a milánói-cortinai játékok utolsó előtti aranyérmét.
Az Anna Hasselborg vezette svédek 2018 után jutottak fel a csúcsra.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
CURLING
NŐI TORNA
DÖNTŐ
Svédország–Svájc 6:5
A végeredmény
1. Svédország (Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Scharback, Johanna Heldin)
2. Svájc
3. Kanada
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik