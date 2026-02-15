Kettős norvég siker nagysáncon, Strömnek összejött a dupla

Nagy meglepetést hozott a női síugrók nagysáncversenyének első sorozata. Abban persze nem volt semmi újdonság, hogy a norvég női síugrók jók, azt azonban senki sem gondolta volna, hogy az első négy helyet ők foglalják majd el. Sem a németek, sem a japánok, de még a tavaly mindkét egyéni szám vb-aranyát megnyerő, az összetett világkupát toronymagasan vezető, szlovén Nika Prevc sem tudott beférkőzni közéjük. S még csak nem is a normál sáncon győztes Anna Odine Ström vezetett, hanem Eirin Maria Kvandal, aki egy tized híján négy ponttal előzte meg honfitársát, míg Prevccel szemben 12 pont előnye volt.

A szlovén azonban másodikra nagyon odatette magát, magasabb pontszámot kapott, mint Kvandal elsőre. Meg is előzte a norvégok közül Heidi Traaserudot és Silje Opsethet, így már biztosan dobogós volt. Ström azonban 132 méterre szállt, és ezzel fölényesen átvette a vezetést. Ezzel még Kvandal sem bírt, aki ugyan másfél méterrel túlszárnyalta, a landolását azonban lepontozták a bírók, végül tehát Ström duplázott, ezzel kettős norvég siker született, így Prevcnek meg kellett elégednie a bronzzal.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍUGRÁS

Női nagysánc

1. Anna Odine Ström (Norvégia) 284.8 pont (130.5; 132.0 méter)

2. Eirin Maria Kvandal (Norvégia) 282.7 (129.0; 133.5)

3. Nika Prevc (Szlovénia) 271.5 (128.0; 127.5)

4. Frida Westman (Svédország) 265.4 (129.5; 127.5)

5. Silje Opseth (Norvégia) 262.6 (126.5; 125.5)

6. Heidi Traaserud (Norvégia) 259.1 (124.5; 119.5)