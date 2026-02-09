Kettős holland siker a női 1000 méteres gyorskorcsolyázóknál

A versenyen 30 gyorskorcsolyázó indult 15 párban. Mindjárt az első párban ott volt a háromszoros rövid pályás világbajnok holland Suzanne Schulting, aki 1:15.46-os idejével egyből magasra tette a lécet, s a jégfelújításig, azaz az első nyolc párban megközelíteni sem tudták. A szünet után aztán a 11. párban következett az 500 méteres táv címvédője, az amerikai Erin Jackson és 46 századmásodpercet faragott a holland lány idejéből.

Két párral később aztán egy másik holland és egy másik amerikai jött: az ötszázas világcsúcstartó Femke Kok és a háromszoros olimpiai ezüstérmes Brittany Bowe. Kettőjük párharcát Kok nyerte ráadásul új olimpiai csúccsal – természetesen ezzel az élre ugrott –, de Bowe sem maradt el sokkal mögötte, így ő meg a második helyet vette át.

Ezzel azonban még nem volt vége a „tűzijátéknak”, hiszen az utolsó futamban jött a címvédő japán Takagi Miho és a négy évvel ezelőtti ezüstérmes holland Jutta Leerdam. A japán kezdett jobban, de 600 méternél már a holland volt előrébb és akkor már az éllovas Koknál is jobb volt az ideje, és 1:12.31-es új olimpiai csúccsal ért célba, megszerezve az aranyérmet, míg Takagi bronzérmes lett.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

GYORSKORCSOLYA

Női 1000 méter

1. Jutta Leerdam (Hollandia) 1:12.31 perc

2. Femke Kok (Hollandia) 1:12.59

3. Takagi Miho (Japán) 1:13.95

4. Brittany Bowe (Egyesült Államok) 1:14.55

5. Beatrice Lamarche (Kanada) 1:14.73

6. Erin Jackson (Egyesült Államok) 1:15:00