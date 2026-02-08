Nemzeti Sportrádió

Az Egyesült Államok megvédte címét a műkorcsolyázók csapatversenyében a téli olimpián

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.02.08. 23:07
null
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 műkorcsolya
A Egyesült Államok címét megvédve nyerte meg a műkorcsolyázók csapatversenyét a milánói-cortinai téli olimpián vasárnap.

 

Két nap után az amerikaiak vezettek a japánok és az olaszok előtt. A távol-keletiek nagyszerű páros produkcióval kettőre csökkentették ötpontos hátrányukat, Miura Riku és Kara Rjuicsi nagy fölénnyel előzte meg a georgiai és az olasz kettőst. Az első helyükért tíz pontot kaptak, míg az amerikaiak itt negyedikek lettek, amiért hét járt nekik. Az olaszok maradtak a harmadik pozícióban.

A nőknél Szakamoto Kaori nyert a grúz Anasztaszija Gubanova és az amerikai Amber Glenn előtt. Ezzel a zárás előtt az amerikaiak és a japánok 59-59 ponttal álltak holtversenyben az élen.

A férfiaknál Matteo Rizzo magas színvonalú, szinte hibátlan produkciójával eldőlt, hogy az olaszoké lesz a bronzérem.

Az amerikai Ilia Malinin volt az utolsó előtti jégre lépő és minimális hibával, de öt négyfordulatos ugrással 200.03 pontot kapott, míg utolsóként a három négyest ugró, hibátlan Szato Sun 194.86-tal nem tudta őt megelőzni.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
MŰKORCSOLYA
Csapatverseny
1. Egyesült Államok 69 pont
2. Japán 68
3. Olaszország 60
4. Grúzia 56
5. Kanada 54
6. Franciaország 24 (nem jutott a döntőbe)

(MTI)

 

téli olimpia Milánó-Cortina 2026 műkorcsolya
Legfrissebb hírek

Bombagól, fordítás, piros lap: a Manchester City nyert Liverpoolban; Alig 15 másodperc után darabokra tört Vonn olimpiai álma

E-újság
2 perce

Téli olimpia: Kónya Ádám 63., Büki Ádám 68. lett sífutásban, Vonn súlyos sérüléseket szenvedett – infóközpont

Téli olimpia 2026
36 perce

Minden elődöntős hely elkelt a vegyes párosoknál curlingben a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2 órája

Simán győztek, és negyeddöntősök a svédek az olimpia női hokitornáján

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: Langenhan négy pályacsúccsal lett a férfi szánkósok bajnoka

Téli olimpia 2026
4 órája

Olimpiai csúccsal lett aranyérmes a norvég gyorskorcsolyázó

Téli olimpia 2026
5 órája

Téli olimpia: először kaptak ki a britek curlingben

Téli olimpia 2026
6 órája

Lindsey Vonn lábszártörést és újabb szalagszakadást szenvedhetett

Téli olimpia 2026
7 órája
Ezek is érdekelhetik