Az Egyesült Államok megvédte címét a műkorcsolyázók csapatversenyében a téli olimpián

Két nap után az amerikaiak vezettek a japánok és az olaszok előtt. A távol-keletiek nagyszerű páros produkcióval kettőre csökkentették ötpontos hátrányukat, Miura Riku és Kara Rjuicsi nagy fölénnyel előzte meg a georgiai és az olasz kettőst. Az első helyükért tíz pontot kaptak, míg az amerikaiak itt negyedikek lettek, amiért hét járt nekik. Az olaszok maradtak a harmadik pozícióban.

A nőknél Szakamoto Kaori nyert a grúz Anasztaszija Gubanova és az amerikai Amber Glenn előtt. Ezzel a zárás előtt az amerikaiak és a japánok 59-59 ponttal álltak holtversenyben az élen.

A férfiaknál Matteo Rizzo magas színvonalú, szinte hibátlan produkciójával eldőlt, hogy az olaszoké lesz a bronzérem.

Az amerikai Ilia Malinin volt az utolsó előtti jégre lépő és minimális hibával, de öt négyfordulatos ugrással 200.03 pontot kapott, míg utolsóként a három négyest ugró, hibátlan Szato Sun 194.86-tal nem tudta őt megelőzni.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

MŰKORCSOLYA

Csapatverseny

1. Egyesült Államok 69 pont

2. Japán 68

3. Olaszország 60

4. Grúzia 56

5. Kanada 54

6. Franciaország 24 (nem jutott a döntőbe)

