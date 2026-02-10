Klaebo triplája sprintben – már hét olimpiai aranynál tart

A nőknél a svéd Linn Svahn, a férfiaknál a norvég Johannes Hösflot Klaebo nyerte meg a selejtezőt (Pónya Sára a 79., Büki Ádám a 90. lett, így nem jutottak tovább). A hölgyek negyeddöntőjének talán legnagyobb meglepetése, hogy nem jutott tovább a Tour de Ski-győztes amerikai Jessie Diggins, aki ugyan a végső győzelemre nem volt esélyes, ám hogy még az elődöntőbe sem jutott be, az azért váratlan. De búcsúzott a selejtezőben harmadik időt elérő, éremre is esélyes svéd Johanna Hagström, valamint a negyedik idővel kvalifikáló finn Jasmi Joensuu is. A fináléba végül három svéd, két norvég és egy amerikai jutott be, a futam azonban gyakorlatilag svéd házibajnoksággá fajult, mert szinte végig ők álltak az élen és nagy főlénnyel értek be a célba: elsőként Linn Svahn, megelőzve Jonna Sundlingot és Maja Dahlqvistet.

A férfiaknál a franciák és a svájciak korai búcsúja jelentett kisebb meglepetést, míg az elődöntőben az olaszok kedvencétől, a pekingi és pjongcsangi ezüstérmes Federico Pellegrinótól vettek könnyes búcsút a hazai szurkolók. A fináléban három norvéggal állt „szemben” az amerikai Ben Ogden, a cseh Jirí Tuz és a finn Lauri Vuorinen. Közülük Ogden tudott elmenni Klaebóval és Oskar Vikével az elején, így gyakorlatilag az érmesek kiléte el is dőlt. Már csak a sorrend volt kérdéses, de Klaebo az arany felől nem hagyott kétséget, a célegyenesben már utcahosszal vezetett Ogden és Vike előtt, a végén pedig kiengedve ünnepeltette magát, így aztán csak 8 tizedmásodperccel győzött az amerikait megelőzve, azonban higgyék el, Hatalmas fölénnyel szerezte meg sorozatban a harmadik sprintelsőségét, második milánói-cortinai aranyát és összességében a hetedik olimpiai bajnoki címét. Következő jelenése pénteken lesz a 10 km-es szabad stílusú versenyben, amely talán a legkomolyabb feladat számára.

A keddi versenynap történéseiről ide kattintva olvashatnak.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍFUTÁS

Férfi sprint (klasszikus stílus)

1. Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) 3:39.74 perc hátrány

2. Ben Ogden (Egyesült Államok) +0.87 mp hátrány

3. Oskar Vike (Norvégia) +6.81

4. Lauri Vuorinen (Finnország) +11.65

5. Jirí Tuz (Csehország) +18.54

6. Erik Valnes (Norvégia) +34.84

...90. Büki Ádám (MAGYARORSZÁG)

Női sprint (klasszikus stílus)

1. Linn Svahn (Svédország) 4:03.05 perc

2. Jonna Sundling (Svédország) +1.59 mp hátrány

3. Maja Dahlqvist (Svédország) +4.83

4. Julie Drivenes (Norvégia) +8.69

5. Kristine Skistad (Norvégia) +29.42

6. Julia Kern (Egyesült Államok) +40.36

...79. Pónya Sára (MAGYARORSZÁG)