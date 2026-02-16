A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros negyedik lett a téli olimpián!

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

MŰKORCSOLYA

Páros, kűr, DÖNTŐ

1. Miura Riku, Kihara Rjuicsi (Japán) 231.24 pont

2. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Grúzia) 221.75 pont

3. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 219.09 pont

4. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (Magyarország) 215.26 pont

5. Szuj Ven-csing, Han Cung (Kína) 208.64 pont

6. Sara Conti, Niccolo Macii (Olaszország) 203.19 pont

ÖSSZEFOGLALÓ

Ugyanolyan verseny, mint a többi – így tervezett nekivágni az ötkarikás játékoknak műkorcsolyázó duónk, Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei. Csakhogy az olimpia az olimpia, és erre mind a ketten ráeszméltek a vasárnapi rövid programban, már az első emelés után. Ez a teher pozitívan hatott rájuk, eddigi legjobb futásukat teljesítették 73.87 ponttal, ezzel nagyon jó pozícióból, a negyedik helyről vághattak neki hétfő este a kűrnek.

Tizenkét páros tett meg mindent a Milánói Jégcsarnokban azért, hogy a lehető legjobb eredményt érje el, mielőtt a mieink becsúsztak a jégre. Pavlováék előtt a rövid programban a vártnál gyengébben teljesítő, ám a kűrben csodálatos, rendkívül nehéz gyakorlatot bemutató, világbajnoki címvédő japán kettős, Miura Riku és Kihara Rjuicsi állt az élen, óriási fölénnyel, 231.24 ponttal, mintegy 23 (!) egységgel megelőzve a második kínaiakat.

Miura Riku és Kihara Rjuicsi párosa nyerte meg az aranyérmet (Fotó: Szabó Miklós)

Felcsendült Ursine Vulpine Without you című száma, Pavlova kéz a kézben Sviatchenkóval, mosolygósan, higgadt tekintettel kezdett, tökéletesen sikerült a tripla pörgetett emelés, fantasztikus volt a tripla Salchow, szemet kápráztatóan csinálták a dobott tripla Rittbergert is – gyönyörű, mondhatni, tökéletes programot tettek le a jégre. Ennél többet nem lehet tenni az éremért – 215.26 ponttal, életük legjobb eredményével stabilan a második helyre ugrottak.

A kérdés az volt, hogy a kanadai, a grúz és a német párosból megelőzi-e bármelyik, s ha igen, hányan a mieinket. A kanadaiak rontottak, mögénk kerültek, a grúzok pici hibákat ejtettek, ám erősebb gyakorlatuknak hála megelőztek minket, több mint hat ponttal. Minerva Fabienne Hase és Nikita Volodin német duón múlt minden, ha előttünk végeznek, nincs meg az érem. Jól sáfárkodtak a rövid programban felhalmozott előnyükkel, a harmadik helyre volt elegendő a teljesítményük, az egyben azt is jelentette, hogy a magyar kettős lecsúszott a dobogóról.

Pavlova Mariának és Sviatchenko Alexeinek szomorkodásra nincs oka, amit tudott, megtett, és nagyon értékes negyedik helyzet szerzett, az első pontszerző helyünket a milánói téli olimpián.

