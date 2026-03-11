A PSG legyőzte a Magdeburgot, a hatodik helyen zárt a Szeged – így néz ki a folytatás a férfi kézi BL-ben

A PSG az első félidő közepén már 11–4-re vezetett a Magdeburg ellen, és a németek a folytatásban csak három gólra tudtak feljönni. Simán nyert a párizsi csapat, így visszaelőzte a Szegedet, sőt, a GOG elé is került a jobb egymás elleni eredmény miatt. A Barca 20 gólos különbséggel győzte le a Pelisztert, így biztossá tette csoportelsőségét.

A Szeged a 6. helyen fejezte be a csoportkör küzdelmeit, az viszont csak csütörtökön derül ki, melyik csapattal találkozik az egyenes kieséses szakaszban – az ellenfele lehet az Industria Kielce (lengyel), a Nantes (francia) és a One Veszprém HC is.

A negyeddöntőben jutásról döntő párharcokat április 1–2-án és 8–9-én rendezik meg, míg a legjobb nyolc között április 29–30-án és május 6–7-én lesznek a mérkőzések.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 14. (UTOLSÓ) FORDULÓ

B-CSOPORT

Barca (spanyol)–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 47–27 (24–15)

PSG (francia)–Magdeburg (német) 34–26 (15–11)

GOG (dán)–RK Zagreb (horvát) 33–28 (16–13)

Orlen Wisla Plock–OTP Bank-Pick Szeged 30–30 (14–15)

A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Barca 14 13 – 1 492–382 +110 26 2. Magdeburg 14 11 1 2 457–408 +49 23 3. Wisla Plock 14 8 2 4 424–410 +14 18 4. Paris SG 14 6 1 7 446–436 +10 13 5. GOG 14 6 1 7 443–468 –25 13 6. SZEGED 14 5 1 8 428–424 +4 11 7. Peliszter 14 2 2 10 369–447 –78 6 8. Zagreb 14 1 – 13 375–459 –84 2 Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak. Az első két helyezett közvetlenül a negyeddöntőbe jutott, a 3–6. helyezettek keresztbe játszanak oda-visszavágós párharcot a legjobb nyolc közé kerülésért.

EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

OTP Bank-Pick Szeged–A3 (Kielce/Nantes/Veszprém)

A6 (Sporting/Veszprém)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

GOG (dán)–A4 (Kielce/Nantes/Veszprém)

A5 (Kielce/Nantes/Veszprém/Sporting)–PSG (francia)

Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.

A NEGYEDDÖNTŐBEN

A5/PSG (francia)–Füchse Berlin (német)

GOG (dán)/A4–Barca (spanyol)

A6/Orlen Wisla Plock (lengyel)–Aalborg HB (dán)

OTP Bank-Pick Szeged/A3–Magdeburg (német)

Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.