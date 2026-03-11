A PSG legyőzte a Magdeburgot, a hatodik helyen zárt a Szeged – így néz ki a folytatás a férfi kézi BL-ben
A PSG az első félidő közepén már 11–4-re vezetett a Magdeburg ellen, és a németek a folytatásban csak három gólra tudtak feljönni. Simán nyert a párizsi csapat, így visszaelőzte a Szegedet, sőt, a GOG elé is került a jobb egymás elleni eredmény miatt. A Barca 20 gólos különbséggel győzte le a Pelisztert, így biztossá tette csoportelsőségét.
A Szeged a 6. helyen fejezte be a csoportkör küzdelmeit, az viszont csak csütörtökön derül ki, melyik csapattal találkozik az egyenes kieséses szakaszban – az ellenfele lehet az Industria Kielce (lengyel), a Nantes (francia) és a One Veszprém HC is.
A negyeddöntőben jutásról döntő párharcokat április 1–2-án és 8–9-én rendezik meg, míg a legjobb nyolc között április 29–30-án és május 6–7-én lesznek a mérkőzések.
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 14. (UTOLSÓ) FORDULÓ
B-CSOPORT
Barca (spanyol)–Eurofarm Peliszter (északmacedón) 47–27 (24–15)
PSG (francia)–Magdeburg (német) 34–26 (15–11)
GOG (dán)–RK Zagreb (horvát) 33–28 (16–13)
Orlen Wisla Plock–OTP Bank-Pick Szeged 30–30 (14–15)
|A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barca
|14
|13
|–
|1
|492–382
|+110
|26
|2. Magdeburg
|14
|11
|1
|2
|457–408
|+49
|23
|3. Wisla Plock
|14
|8
|2
|4
|424–410
|+14
|18
|4. Paris SG
|14
|6
|1
|7
|446–436
|+10
|13
|5. GOG
|14
|6
|1
|7
|443–468
|–25
|13
|6. SZEGED
|14
|5
|1
|8
|428–424
|+4
|11
|7. Peliszter
|14
|2
|2
|10
|369–447
|–78
|6
|8. Zagreb
|14
|1
|–
|13
|375–459
|–84
|2
|Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak. Az első két helyezett közvetlenül a negyeddöntőbe jutott, a 3–6. helyezettek keresztbe játszanak oda-visszavágós párharcot a legjobb nyolc közé kerülésért.
EGYENES KIESÉSES SZAKASZ
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
OTP Bank-Pick Szeged–A3 (Kielce/Nantes/Veszprém)
A6 (Sporting/Veszprém)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
GOG (dán)–A4 (Kielce/Nantes/Veszprém)
A5 (Kielce/Nantes/Veszprém/Sporting)–PSG (francia)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.
A NEGYEDDÖNTŐBEN
A5/PSG (francia)–Füchse Berlin (német)
GOG (dán)/A4–Barca (spanyol)
A6/Orlen Wisla Plock (lengyel)–Aalborg HB (dán)
OTP Bank-Pick Szeged/A3–Magdeburg (német)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.