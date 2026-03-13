Elhunyt az olimpiai bajnok atléta

2026.03.13. 16:53
Ron Delany 1956-ban olimpiai bajnok lett (Fotó: Getty Images)
Ron Delany gyász atlétika
Rövid betegség után, nem sokkal 91. születésnapját követően elhunyt az ír Ron Delany, aki az 1956-os olimpián, Melbourne-ben meglepetésre megnyerte az 1500 méteres síkfutást.

Ron Delany az 1500 méteres síkfutásban bejutott a döntőbe, és bár nem ő volt az esélyes, a végén lesprintelte az ausztrál John Landyt (ebben a számban Tábori László 4. lett, míg a nála is nagyobb klasszis Rózsavölgyi István, a táv világcsúcstartója – az október 23. után nem ideális előzmények hatására is – már a döntőbe sem jutott be – a szerk.).

Négy évvel később Rómában 800 méteren indult, de nem került be a döntőbe. 1958-ban Európa-bajnoki bronzérmet szerzett még 1500 méteren.

Delany, aki 1962-ben vonult vissza, szerdán hunyt el rövid betegség után.

 

 

Ron Delany gyász atlétika
