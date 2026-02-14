Nemzeti Sportrádió

Olimpiai rekorddal nyerte meg az 500 métert az amerikai gyorskorcsolyaklasszis

2026.02.14. 17:57
Jordan Stolz (Fotó: Getty Images)
Jordan Stolz nyerte meg a férfi gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyét a milánói-cortinai téli olimpián. Az 21 éves amerikai olimpiai rekorddal győzött, és már kétszeres aranyérmes ezen a játékokon.

 

Jordan Stolz és Jenning de Boo nagy harcot vívott az aranyért. Az amerikai és a holland között mindössze 11 század döntött az előbbi javára.

Stolz az 1000 méteres számot is megnyerte korábban, így már két aranyéremnél jár Milánóban.

Stolz előtt Joey Cheek végzett amerikaiként az első helyen téli olimpián ebben a számban, még 2006-ban, és a legendás Eric Heiden 1980-as sikere óta Stolz az első, aki meg tudta nyerni a két legrövidebb távot ugyanazon a játékokon.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
GYORSKORCSOLYA
Férfi 500 méter
1. Jordan Stolz (Egyesült Államok) 33.77 – olimpiai csúcs
2. Jenning de Boo (Hollandia) +0.11
3. Laurent Dubreuil (Kanada) +0.49
4. Damian Zurek (Lengyelország) +0.58
5. Sebas Diniz (Hollandia) +0.69 (34.461)
6. Sinhama Tacuja (Japán) +0.69 (34.466)
 

 

 

