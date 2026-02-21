Téli olimpia: kanadai aranyérem a férfi curlingtornán

A négy évvel ezelőtti ezüst- és bronzérmes csapott össze, és fej fej mellett haladtak, nem volt egy kőnél nagyobb különbség sosem. A kilencedik, utolsó előtti end 6–5-ös brit előnyről kezdődött, ezt a szakaszt viszont a pekingi harmadik helyezett kanadaiak 3–0-ra hozták. A záró endben kockáztatniuk kellett a négy évvel ezelőtti finálét is elveszítő briteknek (2022-ben a svédektől kaptak ki), ám nem jártak sikerrel, ezt a felvonást is elveszítették.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

CURLING

Férfiak, döntő

Kanada–Nagy-Britannia 9–6

Bronzmérkőzés (pénteken)

Svájc–Norvégia 9–1

A VÉGEREDMÉNY

1. Kanada (Brad Jacobs, Marc Kennedy, Brett Gallant, Ben Hebert, Tyler Tardi)

2. Nagy-Britannia (Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMillan, Kyle Waddell)

3. Svájc (Benoit Schwarz-van Berkel, Yannick Schwaller, Sven Michel, Pablo Lachat-Couchepin, Kim Schwaller)

4. Norvégia

5. Egyesült Államok

6. Olaszország