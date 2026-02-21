Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: kanadai aranyérem a férfi curlingtornán

2026.02.21. 22:04
Kanada olimpiai bajnok lett (Fotó: Getty Images)
Kanada nyerte meg a milánói-cortinai téli olimpia férfi curlingtornáját, miután a szombati döntőben 9–6-ra legyőzte a briteket.

A négy évvel ezelőtti ezüst- és bronzérmes csapott össze, és fej fej mellett haladtak, nem volt egy kőnél nagyobb különbség sosem. A kilencedik, utolsó előtti end 6–5-ös brit előnyről kezdődött, ezt a szakaszt viszont a pekingi harmadik helyezett kanadaiak 3–0-ra hozták. A záró endben kockáztatniuk kellett a négy évvel ezelőtti finálét is elveszítő briteknek (2022-ben a svédektől kaptak ki), ám nem jártak sikerrel, ezt a felvonást is elveszítették.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
CURLING
Férfiak, döntő
Kanada–Nagy-Britannia 9–6
Bronzmérkőzés (pénteken)
Svájc–Norvégia 9–1
A VÉGEREDMÉNY
1. Kanada (Brad Jacobs, Marc Kennedy, Brett Gallant, Ben Hebert, Tyler Tardi)
2. Nagy-Britannia (Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMillan, Kyle Waddell)
3. Svájc (Benoit Schwarz-van Berkel, Yannick Schwaller, Sven Michel, Pablo Lachat-Couchepin, Kim Schwaller)
4. Norvégia
5. Egyesült Államok
6. Olaszország

 

téli olimpia Milánó-Cortina 2026 curling
