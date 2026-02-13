Nemzeti Sportrádió

Malinin csak nyolcadik, kazah olimpiai bajnokot avattak műkorcsolyában

R. P.R. P.
2026.02.13. 23:47
Mihail Sajdorov (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Mihail Sajdorov Ilia Malinin műkorcsolya
Drámai körülmények között a kiváló kűrt futó kazah Mihail Sajdorov nyerte a férfi műkorcsolyázók aranyérmét a milánói-cortinai téli olimpián. Két japán, Kagijama Juma és Szato Sun végzett a második, illetve harmadik helyen, míg a 14 viadal óta veretlen, a rövidprogram után első amerikai Ilia Malinin csak a nyolcadik lett.


A tavalyi világbajnok Malinin – aki múlt vasárnap a csapatversenyben aranyérmet nyert Milánóban – a keddi rövidprogram után közel öt ponttal vezetett a négy évvel ezelőtti pekingi játékokon ezüstérmes, 2025-ben vb-bronzérmes, háromszoros vb-második japán Kagijama Juma és 5,61-gyel a Pekingben 14., 2024-ben vb-harmadik, tavaly vb-4. francia Adam Siao Him Fa előtt. Ők hárman kaptak 100 pont felett három nappal korábban.

A péntek esti 24 fős kűrben a legjobbak csoportjában a 2025-ös világbajnokságon ezüstérmes, 21 éves Sajdorov az ötödik helyről várta a kűrt, emiatt kockáztatott, és parádésra sikerült az előadása. Mint később kiderült, az aranyérmet jelentette számára.

A hazai közönség előtt szereplő Daniel Grassl rontott, egyik ugrásánál letenyerelt, és így jelentősen visszacsúszott, egészen a kilencedik helyig. Adam Siao Him Fa sem bírta el a nyomást, az első két ugrását elhibázta, és a folytatásban is bizonytalankodott, így lemaradt a dobogóról, és csak a hetedik lett. Később is folytatódott a „csillaghullás”: Kagijama ugyancsak betlizett, az első ugrásánál megbillent, a következőnél pedig esett, de végül még így is – mint a legjobb hibázó – második lett.

A 14 verseny óta veretlen Malinin zárta az estét, de ő is belehibázott két négyfordulatosba, az egyik szimplára, a másik duplára sikeredett. A favorit amerikai a későbbiekben kétszer is elesett, a hátra szaltója viszont sikerült, azonban így is csak 15. lett a kűrben, összesítésben pedig óriási meglepetésre nyolcadikként zárt.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
MŰKORCSOLYA
Férfiak
1. Mihail Sajdorov (Kazahsztán) 291.58 pont
2. Kagijama Juma (Japán) 280.06
3. Szato Sun (Japán) 274.90
4. Csa Csun Hvan (Dél-Korea) 273.92
5. Stephen Gogolev (Kanada) 273.78
6. Pjotr Gumennyik (semleges csapat, Oroszország) 217.21

(MTI)

 

Ezek is érdekelhetik