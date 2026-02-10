Szlovén győzelem a síugrók vegyes csapatversenyében a téli olimpián

A szlovénok négy évvel ezelőtt a Nika Kriznar, Timi Zajc, Ursa Bogataj, Peter Prevc összeállításban diadalmaskodtak, ezúttal viszont Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc, Domen Prevc összetételben versenyeztek és így is kiemelkedtek a mezőnyből.

A szlovénoknál a nyolc sorozat során gyakorlatilag nem volt rontott ugrás, így végül a második norvégokat több mint 30 ponttal megelőzve szerezték meg az aranyérmet. Amíg a szlovén együttes diadala körről körre tűnt egyre egyértelműbbnek, addig a dobogóért óriási csata zajlott a norvég, a japán, a német és az osztrák kvartettek között.

Ebből a küzdelemből Norvégia négyese jött ki a legjobban, illetve Japán csapata. Előbbi az ázsiaiakat mindössze 4.3, a negyedik németeket 5.5, míg az ötödik osztrákokat 10.5 ponttal előzte meg.

TÉLI OLIMPIA

SÍUGRÁS

VEGYES CSAPATVERSENY

1. Szlovénia (Nika Vodan, Anze Lanisek, Nika Prevc, Domen Prevc) 1069.2 pont

2. Norvégia (Anna Odine Ström, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal, Marius Lindvik) 1038.3 pont

3. Japán (Marujama Nozomi, Kobajasi Rjoju, Takanasi Szara, Nikaido Ren) 1034 pont

4. Németország 1032.8 pont

5. Ausztria 1027.8 pont

6. Finnország 938 pont