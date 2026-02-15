Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: az amerikaiak csoportelsőként jutottak negyeddöntőbe a férfi jégkorongtornán

2026.02.15. 23:50
Az amerikaiak a németeknek sem kegyelmeztek (Fotó: Getty Images)
A világbajnoki címvédő amerikai válogatott Auston Matthews két góljának és egy gólpasszának köszönhetően 5–1-re legyőzte a német csapatot a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornáján, és ezzel csoportelsőként jutottak a negyeddöntőbe.

Sokáig jól tartották magukat az esélytelenebbnek tartott németek, majd 8.7 másodperccel az első szünet előtt gólt kaptak.

A fizikai játékot is erőltető amerikaiak a folytatásban felőrülték riválisukat, akik pihentették NHL-es sztárkapusukat, Grubauert. A végén még az ottawai Stützle szépített.

JÉGKORONG
FÉRFIAK
A-csoport, 3. forduló
Kanada–Franciaország 10–2 (3–1, 3–0, 4–1)
Svájc–Csehország 4–3 (0–1, 2–0, 2–1) – hosszabbítás után

A csoport végeredménye: 1. (és negyeddöntős) Kanada 9 pont, 2. Svájc 5, 3. Csehország 4, 4. Franciaország 0

C-csoport, 3. forduló
Dánia–Lettország 4–2 (3–1, 0–1, 1–0)
Egyesült Államok–Németország 5–1 (1–0, 2–0, 2–1)

A csoport végeredménye: 1. Egyesült Államok 9 pont, 2. Németország 3, 3. Dánia 3, 4. Lettország 3

 

Ezek is érdekelhetik