Nemzeti Sportrádió

Szívszaggató hajrá döntött a női sílövők sprintversenyében – videó

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.02.14. 16:24
A norvég Maren Kirkeeide 3.8 másodperces előnnyel győzött a női sílövők sprintversenyét, amiért csapattársától egy szál rózsát is kapott Valentin nap alkalmából (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Maren Kirkeeide sílövészet
A norvég Maren Kirkeeide győzelmével ért véget a női sílövők 7.5 km-es sprintversenye, a milánói-cortinai téli olimpián. A dobogó második és harmadik fokára két francia, Oceane Michelon és Lou Jeanmonnot állhatott fel.

Izgalmasan zárult a legrövidebb sílövőszám, hiszen mindössze 3.8 másodperc döntött az első hely sorsáról. A szakágban domináló franciák közül ezúttal a 15 km-en nem induló Oceane Michelon volt a legjobb, aki amellett, hogy gyorsan futott, hibátlan maradt a lőtéren is. A francia versenyző 56-os rajtszámmal vágott neki a távnak (összesen 91-en indultak), és célba érésekor övé volt a legjobb idő, sőt a második lövészet utáni részidőnél is ő volt az első. 

Csakhogy az ugyancsak hibátlanul lövő norvég Maren Kirkeeide hátránya mindössze 9.2 másodperc volt, ő pedig éppen remek hajrájáról híres. Az utolsó, két és fél kilométeres körében a különbség egyre fogyott: 1200 méter után már csak négy és fél, 500 méterrel a cél előtt pedig alig egy másodperc volt. A végén pedig a norvég szívszaggató hajrával, 3.8 másodperccel előzte meg riválisát, s ekkora előnnyel vághat majd neki a vasárnapi, 10 kilométeres üldözéses versenynek is, amelyen azonban már négy lövészet lesz.

Kirkeeide a célban csapattársától, Ingrid Landmark Tandrevoldtól egy szál vörös rózsát is kapott Valentin napra, győzelme alkalmából.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍLÖVÉSZET
Női 7.5 km-es sprintverseny
1. Maren Kirkeeide (Norvégia) 20:40.8 perc (0 lövőhiba)
2. Oceane Michelon (Franciaország) +3.8 mp hátrány (0)
3. Lou Jeanmonnot (Franciaország) +23.7 (1)
4. Milena Todorova (Bulgária) +40.0 (1)
5. Lisa Vittozzi (Olaszország) +40.6 (0)
6. Suvi Minkkinen (Finnország) +49.6 (0)

 

téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 Maren Kirkeeide sílövészet
Legfrissebb hírek

Olimpiai rekorddal nyerte meg az 500 métert az amerikai gyorskorcsolyaklasszis

Téli olimpia 2026
21 perce

A címvédő svédek először győztek a férfi curlingtornán a téli olimpián

Téli olimpia 2026
59 perce

Téli olimpia: szívszaggató hajrá döntött a női sílövőknél, történelmi brazil arany alpesi síben – infóközpont

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: a műkorcsolya első kazah győztese negyedmillió dollárt kap

Téli olimpia 2026
2 órája

Svéd siker Szlovákia ellen az olimpia férfi jégkorongtornáján

Téli olimpia 2026
2 órája

Téli olimpia: óvást nyújtottak be a finnek Klaebo keddi aranyérme miatt

Téli olimpia 2026
2 órája

Először nyert téli aranyat Brazília, Úry Bálint a 32. óriás-műlesiklásban – videó

Téli olimpia 2026
3 órája

A svájci hokiválogatott alapembere számára véget ért a téli olimpia

Téli olimpia 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik