Szívszaggató hajrá döntött a női sílövők sprintversenyében – videó

Izgalmasan zárult a legrövidebb sílövőszám, hiszen mindössze 3.8 másodperc döntött az első hely sorsáról. A szakágban domináló franciák közül ezúttal a 15 km-en nem induló Oceane Michelon volt a legjobb, aki amellett, hogy gyorsan futott, hibátlan maradt a lőtéren is. A francia versenyző 56-os rajtszámmal vágott neki a távnak (összesen 91-en indultak), és célba érésekor övé volt a legjobb idő, sőt a második lövészet utáni részidőnél is ő volt az első.

Csakhogy az ugyancsak hibátlanul lövő norvég Maren Kirkeeide hátránya mindössze 9.2 másodperc volt, ő pedig éppen remek hajrájáról híres. Az utolsó, két és fél kilométeres körében a különbség egyre fogyott: 1200 méter után már csak négy és fél, 500 méterrel a cél előtt pedig alig egy másodperc volt. A végén pedig a norvég szívszaggató hajrával, 3.8 másodperccel előzte meg riválisát, s ekkora előnnyel vághat majd neki a vasárnapi, 10 kilométeres üldözéses versenynek is, amelyen azonban már négy lövészet lesz.

Kirkeeide a célban csapattársától, Ingrid Landmark Tandrevoldtól egy szál vörös rózsát is kapott Valentin napra, győzelme alkalmából.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍLÖVÉSZET

Női 7.5 km-es sprintverseny

1. Maren Kirkeeide (Norvégia) 20:40.8 perc (0 lövőhiba)

2. Oceane Michelon (Franciaország) +3.8 mp hátrány (0)

3. Lou Jeanmonnot (Franciaország) +23.7 (1)

4. Milena Todorova (Bulgária) +40.0 (1)

5. Lisa Vittozzi (Olaszország) +40.6 (0)

6. Suvi Minkkinen (Finnország) +49.6 (0)