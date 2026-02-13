Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: Klaebo győzött 10 kilométeren is sífutásban, nyolcadik aranyát nyerte

2026.02.13. 13:07
Johannes Hösflot Klaebo nyolcadik olimpiai aranyát szerezte (Fotó: Getty ImagesÍ)
Milánó-Cortina 2026 sífutás 10 kilométer Johannes Hösflot Klaebo
A norvég Johannes Hösflot Klaebo nyerte a férfi sífutók szabadstílusú 10 kilométeres versenyét a milánói-cortinai téli olimpián, ezzel a nyolcadik ötkarikás aranyát gyűjtötte be, és már csak egy kell neki ahhoz, hogy minden idők legeredményesebbje legyen.

Tíz kilométeren sem volt ellenfele a norvég sífutónak, Johannes Hösflot Klaebónak a milánó-cortinai téli olimpián. A Fiemme-völgyben lévő Tesero Stadionban kialakított, nehéz emelkedőkkel tarkított pályán az indulók – összesen 113-an – félpercenként vágtak neki a távnak. Klaebo, aki eddig a papírformát igazolva győzött egyéni sprintben és a 10+10 kilométeres síatlonban is, a 44-es rajtszámmal versenyzett. Ebben a számban is aranyesélyes volt, de mivel egyéni indítású viadalról volt szó, nem vehette biztosra a sikerét. A 29 éves sztárt tömegrajtos versenyen szinte lehetetlen leszakítani, a végén pedig mindenkinél nagyobb csúcssebességet tud elérni, egyéni indításnál viszont számít, ki hogyan osztja be az erejét.

A verseny napsütésben, hét-kilenc fokban zajlott le, ennek megfelelően volt, aki pólóban versenyzett, de akadt olyan is, aki csak a rajtszámos trikót húzta magára. Klaebo nagy tempót diktált, jó részidőkkel haladt és a célba érkezésekor első volt. Mögötte jött a kettővel utána indult francia Mathis Desloges, aki mindössze 4.9 tizeddel kapott ki tőle. Később egyedül honfitársa, Einar Hedegard volt rá veszélyes, 7,5 kilométernél még öt-hat másodperccel előtte járt, és 1,4-gyel a vége előtt is volt még 2.8 másodperces előnye, de a hajrára elfáradt, így végül Desloges mögött harmadik lett.

A mezőnyben ott van Kónya Ádám és Büki Ádám is, előbbi a 82-es, utóbbi a 96-os rajtszámmal indult.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SÍFUTÁS
Férfi 10 000 méter
1. Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) 20:36.2 perc 
2. Mathis Desloges (Franciaország) 20:41.1 
3. Einar Hedegard (Norvégia) 20:50.2
4. Harald Östberg Amundsen 21:00.2
5. Martin Löwström Nyenget (Norvégia) 21:03.5
6. Andrew Musgrave (Nagy-Britannia) 21:06.3

 

