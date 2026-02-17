Friedrich ezúttal elveszítette a német belharcot férfi kettes bobban

A kettes bobosok versenye kis túlzással már a hétfői első két futamban eldőlt, az első helyet a Johannes Lochner, Georg Fleischhauer páros foglalta el óriási, nyolc tizedmásodperces előnnyel a második Friedrich és Alexander Schuller kettőse előtt. A harmadik pozícióban Adam Ammour és Alexander Schaller állt, de nekik már több mint egy másodperc volt a hátrányuk Lochnerékhez képest.

A keddi nap előtt Ammourék még nem lehettek biztosak az érmükben, a harmadik futamban viszont már minden kérdés eldőlt. Lochnerék előnye közel egy másodpercre nőtt, Friedrich majd fél másodperccel volt Ammour előtt, aki pedig szintén komoly, 45 százados előnyre tett szert az amerikai Frankie Del Duca vezette bob előtt. Az utolsó futam így már csak formalitás volt, a sorrend pedig nem változott.

Lochner karrierje második olimpiáján megszerezte az első aranyát. Négy éve Pekingben kettesben és négyesben is ezüstérmet nyert.

A 18-szoros világbajnok Francesco Friedrich 2022-ben, Pekingben még Thorsten Margisszal nyert, akárcsak négy évvel korábban, Pjongcsangban.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

BOB

Férfi kettes

1. Johannes Lochner, Georg Fleischhauer (Németország) 3:39.70 perc

2. Francesco Friedrich, Alexander Schüller (Németország) +1.34

3. Adam Ammour, Alexander Schaller (Németország) +1.82

4. Frankie Del Duca, Joshua Williamson (Egyesült Államok) +2.26

5. Mihai Cristian Tentea, George Iordache (Románia) +2.67

6. Michael Vogt, Amadou David Ndiaye (Svájc) +2.90

(MTI)