A németek állnak az élen az ugrások után az északi összetett nagysáncos csapatversenyében

2026.02.19. 11:50
Vinzenz Geiger (Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 északi összetett
A németek állnak az élen az ugrások után az északi összetett nagysáncos csapatversenyében a milánói-cortinai téli olimpián.

 

Sűrű hóesésben zajlott Predazzóban a viadal első szakasza. Előbb a 14 páros első, majd a második emberei ugrottak, a megszerzett pontokat összeadták, így alakult ki a sorrend. A különbségeket másodpercre váltották át, s a hátrányoknak megfelelően indulnak majd a váltók a 2x7,5 kilométeres szabadstílusú sífutóváltóra 14 órakor.

A norvégok szerepelnek címvédőként, ugyanakkor változás a pekingi játékokhoz képest, hogy négy helyett kétfős csapatok versenyeznek. Az olaszországi olimpián a normálsáncos és a nagysáncos versenyben is győztes Jens Luraas Oftebro ott volt a négy évvel ezelőtt aranyérmes csapatban, és ezúttal is esélyesként várhatja a sífutást, mivel a norvégok másodikként (237 pont) zárták a síugrást a németek (246,5) mögött, akiket 13 másodperccel követnek majd a rajtnál. A harmadik helyen a japánok végeztek (231), aztán a finnek (226,3), ötödikként pedig az osztrákok (224,4) következnek. Utóbbiaknál az első ugró, Stefan Rettenegger elmaradt a közvetlen riválisaitól.

A japánok 21, a finnek 27, az osztrákok 29 másodperccel indulnak a németek mögött.

(MTI)

 

