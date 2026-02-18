Nemzeti Sportrádió

Véget ért Mikaela Shiffrin rossz olimpiai sorozata, Tóth Zita a 31. lett

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.02.18. 15:01
Mikaela Shiffrin ezúttal elbírta az esélyesség terhét (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Mikaela Shiffrin magyar csapat olimpia Milánó-Cortina 2026 magyar olimpiai csapat Tóth Zita alpesi sí
Az amerikai Mikaela Shiffrin nyerte meg a női műlesiklást a cortinai-milánói téli olimpián. Az ezüstérmet a svájci Camille Rast, a bronzot a svéd Anna Swenn Larsson szerezte meg.

Az első futamban nagyot hibázó, így csak a 28. helyen végző amerikai Paula Moltzan óriásit javított a másodikban, amivel jelentősen előre is lépett, nagy sokára a tizenhetedikként rajtoló svájci Melanie Meillard tudta megelőzni 4 századmásodperccel. Az amerikai végül a nyolcadik helyig jutott. 

Az igazi izgalmak azonban csak ezután kezdődtek, hiszen amikor már csupán hárman voltak hátra, a svájci Camille Rast vezetett a svéd veterán, a 34 éves Anna Swenn Larsson előtt. A svéd Cornelia Öhlundnak előbb eltört az egyik botja, majd ki is esett, a német Lena Dürr pedig már az első kaput a lába közé vette és ezzel be is fejezte. A négy éve favoritként műlesiklásban és óriás-műlesiklásban is kieső Shiffrin viszont ezúttal el tudta viselni a terhet, nem hibázott és 1.05-ös előnyét végül másfél másodpercre növelve szerezte meg harmadik olimpiai aranyérmét, miután 2014-ben ebben a számban, négy évvel később pedig óriás-műlesiklásban győzött – ő az első a téli olimpiák történetében, aki 12 év eltéréssel nyert ugyanabban az egyéni számban.

Tóth Zita következett harminchatodikként, 7.34-es hátránnyal teljesítette a pályát és ért célba a 29. helyen, a mögötte indulók közül azonban ketten is megelőzték, így végül a 31. helyen zárt.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
ALPESI SÍ
Női műlesiklás
1. Mikaela Shiffrin (Egyesült Államok) 1:39.10 perc
2. Camille Rast (Svájc) +1.50 mp hátrány
3. Anna Swenn Larsson (Svédország) +1.71
4. Wendy Holdener (Svájc) +1.93
5. Katharina Truppe (Ausztria) +2.00
6. Katharina Huber (Ausztria) +2.08
...31. Tóth Zita (MAGYARORSZÁG) +7.34

 

téli olimpia 2026 téli olimpia Mikaela Shiffrin magyar csapat olimpia Milánó-Cortina 2026 magyar olimpiai csapat Tóth Zita alpesi sí
Legfrissebb hírek

Tinédzser nyert slopestyle-ban a női hódeszkásoknál

Téli olimpia 2026
26 perce

A francia sílövők megint elhúzták a mézesmadzagot a mezőny előtt

Téli olimpia 2026
47 perce

Megvédte olimpiai bajnoki címét a kínai Hszü Meng-tao a női ugrásban

Téli olimpia 2026
1 órája

Szlovákia megint elütötte a továbbjutástól Németországot az olimpiai hokitornán

Téli olimpia 2026
2 órája

Sífutás: Klaebo történelmet írt, megszerezte 10. olimpiai aranyát, ezúttal csapatsprintben győzött

Téli olimpia 2026
3 órája

Hódeszkában született meg az első kínai aranyérem

Téli olimpia 2026
3 órája

Nagy fordítással nyert a címvédő Nagy-Britannia a női curlingtornán

Téli olimpia 2026
3 órája

Sífutás: a svédek hozták a papírformát a női csapatsprintben

Téli olimpia 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik