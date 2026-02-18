Véget ért Mikaela Shiffrin rossz olimpiai sorozata, Tóth Zita a 31. lett

Az első futamban nagyot hibázó, így csak a 28. helyen végző amerikai Paula Moltzan óriásit javított a másodikban, amivel jelentősen előre is lépett, nagy sokára a tizenhetedikként rajtoló svájci Melanie Meillard tudta megelőzni 4 századmásodperccel. Az amerikai végül a nyolcadik helyig jutott.

Az igazi izgalmak azonban csak ezután kezdődtek, hiszen amikor már csupán hárman voltak hátra, a svájci Camille Rast vezetett a svéd veterán, a 34 éves Anna Swenn Larsson előtt. A svéd Cornelia Öhlundnak előbb eltört az egyik botja, majd ki is esett, a német Lena Dürr pedig már az első kaput a lába közé vette és ezzel be is fejezte. A négy éve favoritként műlesiklásban és óriás-műlesiklásban is kieső Shiffrin viszont ezúttal el tudta viselni a terhet, nem hibázott és 1.05-ös előnyét végül másfél másodpercre növelve szerezte meg harmadik olimpiai aranyérmét, miután 2014-ben ebben a számban, négy évvel később pedig óriás-műlesiklásban győzött – ő az első a téli olimpiák történetében, aki 12 év eltéréssel nyert ugyanabban az egyéni számban.

Tóth Zita következett harminchatodikként, 7.34-es hátránnyal teljesítette a pályát és ért célba a 29. helyen, a mögötte indulók közül azonban ketten is megelőzték, így végül a 31. helyen zárt.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

ALPESI SÍ

Női műlesiklás

1. Mikaela Shiffrin (Egyesült Államok) 1:39.10 perc

2. Camille Rast (Svájc) +1.50 mp hátrány

3. Anna Swenn Larsson (Svédország) +1.71

4. Wendy Holdener (Svájc) +1.93

5. Katharina Truppe (Ausztria) +2.00

6. Katharina Huber (Ausztria) +2.08

...31. Tóth Zita (MAGYARORSZÁG) +7.34