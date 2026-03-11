Tovább íródhat a tündérmese – a Bodö/Glimt a Sportingot is leiskolázta

Három döntetlen és három vereség után két óriási meglepetéssel, a Manchester City hazai és az Atlético Madrid idegenbeli legyőzésével surrant be a Bajnokok Ligája rájátszásába a Bodö/Glimt, s ha lehet, ott még nagyobb döbbenetet okozott azzal, hogy az előző körben kettős győzelemmel ejtette ki a tavalyi döntős Internazionalét. A norvégok most a negyeddöntőbe jutásért zajló párharc első meccsén az alapszakasz 7. helyezettjét, a Sporting CP-t fogadták, amely egyetlen portugál csapatként, többek között a címvédő PSG-t is legyőzve jutott be a legjobb tizenhat közé.

Nos, Kjetil Knutsen fiai most sem hazudtolták meg magukat, rendkívül gólra törő és szemre is tetszetős futballal kedveskedtek közönségüknek, az egyébként labdabirtoklás tekintetében kiegyenlített játékot hozó találkozón. A hazai csapat a 32. percben vezetéshez is jutott, mégpedig a Jorgosz Vajannidisz szabálytalansága nyomán megítélt tizenegyesből, amelyet Sondre Brunstad Fet lőtt Rui Silva kapujának jobb oldalába. A norvégok még az első félidő lefújása előtt megduplázták előnyüket Ole Blomberg révén, aki Jens Hauge zseniális passzából a hosszabbítás második percében volt eredményes – érett az újabb bomba meglepetés!

A sárga mezesek a második játékrészben sem vettek vissza tempóból, s úgy tűnt, a Sportingban sem elég fantázia, sem elég kurázsi nincs ahhoz, hogy sikerüljön csökkentenie a hátrányát. Amely még nőtt is, mert a 71. percben Hauge újabb kabinetalakítása után – a játékmester ezúttal a bal oldalon csinált bohócot a portugál védelemből – a középcsatár Kasper Högh is beköszönt. Újabb hatalmas sikerével a Bodö/Glimt karnyújtásnyira került a negyeddöntőtől – a játék képét látva a Sportingnak csodára lesz szüksége a visszavágón. 3–0

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 1–1 (Andrich 46., ill. Havertz 89. – 11-esből)

Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál) 3–0 (Fet 32. – 11-esből, Blomberg 45+1., Högh 71.)

PSG (francia)–Chelsea (angol) 5–2 (Barcola 10., O. Dembélé 40., Vitinha 74., Kvarachelia 86., 90+4., ill. Gusto 28., E. Fernández 57.)

Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 3–0 (Valverde 20., 27., 42.)