Lecsapott a norovírus: elhalasztják a finn női hokisok Kanada elleni mérkőzését

A megbetegedésekről szerdán számolt be a finn Iltalehti újság olimpiai tudósítója. A finnek minden eseményüket lemondták, beleértve az edzést és a sajtótájékoztatót.
A norovírus kellemetlen gyomor- és bélrendszeri panaszokat okoz, a fertőzés közvetlenül emberről emberre terjed. A tünetek hasonlíthatnak az ételmérgezésre.
A csoportkörben az A-csoportban szereplő Finnország Kanada mellett az Egyesült Államok, Csehország és Svájc válogatottjaival találkozik.
Közben véget ért a torna első mérkőzése is: Svédország az esélyeknek megfelelően 4–1-re legyőzte Németországot.
Milánó 2026: norovírus fertőzött meg finn női hokisokat
NŐI JÉGKORONGTORNA
A PROGRAM
Február 5.
A-csoport: Egyesült Államok–Csehország, 16.40. Finnország–Kanada 21.10
B-csoport: Svédország–Németország, 12.10. Olaszország–Franciaország, 14.40
Február 6.
A-csoport: Csehország–Svájc, 14.40
B-csoport: Franciaország–Japán, 12.10
Február 7.
A-csoport: Egyesült Államok–Finnország, 16.40. Svájc–Kanada, 21.10
B-csoport: Németország–Japán, 12.10. Svédország–Olaszország, 14.40
Február 8.
A-csoport: Csehország–Finnország, 21.10
B-csoport: Franciaország–Svédország, 16.40
Február 9.
A-csoport: Svájc–Egyesült Államok, 20.40. Csehország–Kanada, 21.10
B-csoport: Japán–Olaszország, 12.10. Németország–Franciaország, 16.40
Február 10.
A-csoport: Kanada–Egyesült Államok, 20.10. Finnország–Svájc, 21.10
B-csoport: Japán–Svédország, 12.10. Olaszország–Németország, 16.40