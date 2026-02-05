Lecsapott a norovírus: elhalasztják a finn női hokisok Kanada elleni mérkőzését

A megbetegedésekről szerdán számolt be a finn Iltalehti újság olimpiai tudósítója. A finnek minden eseményüket lemondták, beleértve az edzést és a sajtótájékoztatót.

A norovírus kellemetlen gyomor- és bélrendszeri panaszokat okoz, a fertőzés közvetlenül emberről emberre terjed. A tünetek hasonlíthatnak az ételmérgezésre.

A csoportkörben az A-csoportban szereplő Finnország Kanada mellett az Egyesült Államok, Csehország és Svájc válogatottjaival találkozik.

Közben véget ért a torna első mérkőzése is: Svédország az esélyeknek megfelelően 4–1-re legyőzte Németországot.