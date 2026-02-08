Simán győztek, és negyeddöntősök a svédek az olimpia női hokitornáján

A svéd női jégkorong-válogatott Németország és Olaszország legyőzése után a két vereséggel indít Franciaország ellen úgy lépett pályára, hogy győzelmével biztosan negyeddöntős. Ennek szellemében kezdtek is a sárga-kékek, gyakorlatilag a z első harmad 14. percére el is döntötték a mérkőzést. Azt akkor még nem sejtették a svédek, hogy a második felvonás elején Lisa Johansson már a 4–0-s győzelmet jelentő végeredményt állítja be, ám végül így történt. A második harmad közepén a franciák egyre inkább összekapták magukat, és ekkor mezőnyben helyenként már egyenlő ellenfelei voltak a svédeknek. A mérkőzésen egyébként mindkét csapat feszülten játszott – nem különösebben jellemző a sportágra, hogy ütésért és durvaságért osztogassanak kisbüntetéseket a játékvezetők, itt pedig pont ez történt, ráadásul a játékmegszakítások között sokszor kellett a zebráknak szétválasztani a kakaskodó feleket.

A svédek ezzel biztosították helyüket a negyeddöntőben, míg a franciák jó eséllyel lemaradnak a folytatás lehetőségéről.

JÉGKORONG

NŐI TORNA

B-CSOPORT

Franciaország–Svédország 0–4 (0–3, 0–1, 0–0)

KÉSŐBB

A-CSOPORT

21.10: Csehország–Finnország (Tv: M4 Sport+, 21.30; Eurosport1, 22.45)

A B-csoport állása: 1. (és már negyeddöntős) Svédország 9 pont/3 mérkőzés, 2. Németország 3/2 (6-6), 3. Olaszország és Japán 3/2 (5-7), 5. Franciaország 0/3

A csoport első három helyezettje jut a negyeddöntőbe.