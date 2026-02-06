Téli olimpia: Japán legyőzte Franciaországot a női jégkorongtornán

A B csoportban a franciák csütörtökön 4–1-re kikaptak a házigazda olaszoktól, míg a távolkeletiek most léptek először jégre. A japánok voltak fölényben, és ugyan vezetést szereztek a második harmad végén, még abban a szakaszban ők is gólt kaptak.

A záró játékrészben is nagy volt a csata, majd a hajrában Ito Makoto találatával újra előnybe került az ázsiai együttes. A végén lehozta kapusát a francia válogatott, ám újabb gólt kapott, majd az utolsó pillanatokban emberelőnyben még szépített.

Ebben az ötösben szerepel még a német és a svéd együttes is, és innen a három legjobb jut a negyeddöntőbe.

Téli olimpia, női jégkorong

B csoport:

Japán–Franciaország 3–2 (0–0, 1–1, 2–1)

később:

A csoport:

Csehország–Svájc 14.40

Szintén a női jégkorongtornával kapcsolatos hír, hogy a finn válogatott bízik abban, hogy a szombati, amerikaiak elleni olimpiai csoportmérkőzését már lejátszhatja azt követően, hogy norovírus miatt a csütörtöki nyitó összecsapását el kellett halasztani Milánóban.

Az északiak remélik, hogy a teljes vagy a majdnem teljes keret rendelkezésre áll majd szombaton 16.40 órakor. A címvédő Kanada elleni meccset néhány órával a tervezett kezdés előtt halasztották el jövő csütörtökre. A 23 fős keretből akkor 11-en, most pénteken pedig kilencen voltak elkülönítve.

„A többiek ma edzenek, vagy ha elég erősnek érzik magukat, edzhetnek” – mondta a válogatott egyik felelőse.

A protokoll szerint minden fertőzött játékosnak legalább 48 órára karanténban kell maradnia, ugyanakkor az elmúlt 24 órában már nem regisztráltak új megbetegedést, így jó esély van arra, hogy szombatra szinte a teljes csapat rendelkezésre álljon.

A norovírus kellemetlen gyomor- és bélrendszeri panaszokat okoz, és a fertőzés könnyen átterjed embercsoportok között. A tünetek hasonlíthatnak az ételmérgezésre.