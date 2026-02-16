Nemzeti Sportrádió

Összejött az álomdöntő a női hokitornán, Kanada egy góllal verte Svájcot

2026.02.16. 23:44
null
Poulin kétszer fogadhatta a társak gratulációját (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 kanadai női jégkorongválogatott svájci női jégkorong-válogatott Milánó-Cortina 2026 női jégkorong
Létrejött a Kanada-Egyesült Államok álomdöntő a milánói téli olimpia női jégkorongtornáján, miután Kanada az eredmény alapján szorosnak tűnő mérkőzésen múlta felül Svájcot – ám közben közel hatszor annyit lőtt kapura az ötszörös olimpiai bajnok észak-amerikai csapat.

A címvédő kanadaiak a hétfő esti elődöntőben a hősiesen védekező svájciakkal találkoztak. A gól nélküli első harmad után a második elején tört meg a jég, akkor a sérüléséből felépült csapatkapitánya, Marie-Philip Poulin talált be, majd ismételni is tudott. A kiválóság az ötödik olimpiáján a huszadik gólját szerezte, és ez csúcsnak számít.

Nem adta fel az európai csapat, és a harmadik harmadban váratlanul szépített, de közelebb nem tudott férkőzni.

A női jégkorong 1998 óta van jelen az olimpia műsorán, és az eddigi hét fináléban hatszor a két tengerentúli gárda csapott össze. 

Az egyetlen kivétel a 2006-os torinói seregszemle volt, amikor a kanadaiak nyertek a svédekkel szemben. Kanadának eddig öt arany- (2002, 2006, 2010, 2014, 2022) és két ezüstérme (1998, 2018), míg az Egyesült Államoknak két aranya (1998, 2018), négy ezüstje (2002, 2010, 2014, 2022) és egy bronza (2006) van.

A döntőt csütörtökön este 19.10 perctől játsszák, előtte délután 14.40-től kerül sor a Svájc–Svédország bronzmeccsre.

JÉGKORONG, TÉLI OLIMPIA
NŐK, ELŐDÖNTŐK
Kanada–Svájc 2–1 (0–0, 2–0, 0–1)
KORÁBBAN
Egyesült Államok–Svédország 5–0 (1–0, 4–0, 0–0)

 

téli olimpia 2026 kanadai női jégkorongválogatott svájci női jégkorong-válogatott Milánó-Cortina 2026 női jégkorong
Legfrissebb hírek

„Mi megtettünk mindent, amit tudtunk” – Pavlova Maria az olimpiai negyedik helyről

Téli olimpia 2026
1 órája

Továbbra is Norvégia az éremtábla élén, Grúzia is feliratkozott

Téli olimpia 2026
1 órája

Megvan az olasz női curlingesek első győzelme a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2 órája

Amerikai győzelem női egyes bobban a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2 órája

Kanadai arany született a női big airben a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2 órája

A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros negyedik lett a téli olimpián!

Téli olimpia 2026
2 órája

Síugrás: osztrák aranyat hozott a félbeszakított nagysánc csapatverseny

Téli olimpia 2026
3 órája

Későbbre halasztották a női szabadstílusú sízők big air döntőjét a téli olimpián

Téli olimpia 2026
5 órája
Ezek is érdekelhetik