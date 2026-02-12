Nemzeti Sportrádió

Kanada legyőzte Finnországot, vége a női hokitorna csoportkörének

H. Á.H. Á.
2026.02.12. 17:08
Kanada örülhet: győzelemmel zárta a csoportkört (Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 téli olimpia kanadai női jégkorongválogatott jégkorong finn női jégkorong-válogatott Milánó-Cortina 2026
A Milánó–Cortinában zajló téli olimpia női jégkorongtornája csoportkörének utolsó mérkőzésén – amelyet a finn válogatottra lecsapó norovírus okozta megbetegedések miatt egy héttel elhalasztottak – Kanada 5–0-ra legyőzte Finnországot.

A női torna nyitó napján rendezték volna a címvédő Kanada és a négyszeres bronzérmese Finnország közötti mérkőzést, ám az európai válogatottat ledöntötte a kellemetlen gyomor- és bélrendszeri panaszokat okozó norovírus, ezért egy héttel későbbre halasztották a találkozót. Habár a két válogatott az úgy nevezett felsőházi csoportban szerepel, vagyis mind az öten alanyi jogon negyeddöntősök, ettől függetlenül volt tétje a meccsnek: egy rendes játékidős finn siker azt jelentette volna, hogy a második helyen zárnak a norovírust mára már maguk mögött tudó északiak, így Svájc helyett a németekkel játszottak volna.

A feltételes mód azonban indokolt, mert a mérkőzésen szó sem volt a finn győzelem lehetőségéről, miután a kanadaiak kezdéstől fogva fölényben voltak, az első harmad utolsó öt percére fordulva megszerezték a vezetést is Jennifer Gardiner révén. Úgy nézett ki, a juharlevelesek túltették magukat azon, hogy még a csehek ellen megsérült legendás csapatkapitányuk, Marie-Philip Poulin, aki nélkül csúnya pofonba szaladtak bele a tengerentúli rangadón az Egyesült Államok ellen. Poulin ezúttal sem öltözött be, és a második harmadban már látszott, nélküle is meglesz a győzelem és a második hely a csoportban – a felvonás közepén előbb Daryl Watts, majd alig két perc múlva Kristin O'Neill góljával 3–0-ra elhúztak.

A harmadik játékrészben Emily Clark duplázott, így Kanada 5–0-ra győzött.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
JÉGKORONG, NŐI TORNA
A-csoport, 1. forduló
Finnország–Kanada 0–5 (0–1, 0–2, 0–2)
A csoport végeredménye: 1. Egyesült Államok 12 pont, 2. Kanada 9, 3. Csehország 4, 4. Finnország 3, 5. Svájc 2
A csoport mind az öt részvevője negyeddöntőbe jutott.

A negyeddöntő párosítása és programja
Péntek
16.40: Csehország–Svédország
21.10: Egyesült Államok–Olaszország
Szombat
16.40: Kanada–Németország
21.10: Finnország–Svájc

 

