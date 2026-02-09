Téli olimpia: német vezetés a női szánkósoknál az első nap után

A 25 fős mezőny kétszer teljesítette az Eugenio Monti Csúszóközpontban lévő pályát, s az már a játékok előtt biztos volt, hogy új győztes avatnak, az előző három olimpián győztes német Natalie Geisenberger ugyanis Peking után visszavonult.

Az első versenynap után most honfitársa, a nyolcszoros világbajnok Julia Taubitz lehet a legboldogabb, ugyanis az első futamban második, a másodikban első lett, s összesítésben 61 ezredmásodperccel vezet egy másik német, Merle Fräbel előtt.

A harmadik helyen egyelőre a lett Elina Bota áll, de az ő hátránya már csaknem fél másodperc.

A harmadik és a negyedik futamot kedden rendezik.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SZÁNKÓ

Női egyes, állás az első két futam után

1. Julia Taubitz (német) 1:45.188 perc

2. Merle Fräbel (német) 0.061 másodperc hátrány

3. Elina Bota (lett) 0.495 másodperc hátrány