Téli olimpia: német vezetés a női szánkósoknál az első nap után

2026.02.09. 19:40
Fotó: Getty Images
A német Julia Taubitz áll az élen a női szánkósok egyéni versenyének első két futama után a milánói-cortinai téli olimpián.

A 25 fős mezőny kétszer teljesítette az Eugenio Monti Csúszóközpontban lévő pályát, s az már a játékok előtt biztos volt, hogy új győztes avatnak, az előző három olimpián győztes német Natalie Geisenberger ugyanis Peking után visszavonult.

Az első versenynap után most honfitársa, a nyolcszoros világbajnok Julia Taubitz lehet a legboldogabb, ugyanis az első futamban második, a másodikban első lett, s összesítésben 61 ezredmásodperccel vezet egy másik német, Merle Fräbel előtt.

A harmadik helyen egyelőre a lett Elina Bota áll, de az ő hátránya már csaknem fél másodperc.

A harmadik és a negyedik futamot kedden rendezik.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SZÁNKÓ
Női egyes, állás az első két futam után
1. Julia Taubitz (német) 1:45.188 perc
2. Merle Fräbel (német) 0.061 másodperc hátrány
3. Elina Bota (lett) 0.495 másodperc hátrány

 

