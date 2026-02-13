Nemzeti Sportrádió

Fordulatos meccsen nyertek a csehek a franciák ellen

2026.02.13. 19:14
Matej Stransky gólja (Fotó: Getty Images)
A milánói-cortinai téli olimpia férfi jégkorongtornáján, az A-csoport 2. fordulójában Csehország 6–3-ra legyőzte Franciaországot.

A csehek a papírformának megfelelően gyorsan jelentős előnyre tettek szert (Necas és Kempny ütött gólt), ám az első harmadban kialakult kétgólos különbséget a franciák hat perc alatt eltüntették a második játékrész elején, sőt, a vezetést is megszerezték Boudon duplájával, illetve Gallet góljával.

A csehek észbe kaptak, Pastrnák után Stransky is betalált, majd a záró játékrészben Chlapík és Cervenka góljaival végül a csehek örülhettek.

A franciák két vereséggel állnak, míg a csehek először nyertek a Kanada elleni vereség után.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
JÉGKORONG
Férfitorna
A-csoport, 2. forduló
Franciaország–Csehország 3–6 (0–2, 3–2, 0–2)

21.10: Kanada–Svájc

 

Ezek is érdekelhetik