Fordulatos meccsen nyertek a csehek a franciák ellen

A csehek a papírformának megfelelően gyorsan jelentős előnyre tettek szert (Necas és Kempny ütött gólt), ám az első harmadban kialakult kétgólos különbséget a franciák hat perc alatt eltüntették a második játékrész elején, sőt, a vezetést is megszerezték Boudon duplájával, illetve Gallet góljával.

A csehek észbe kaptak, Pastrnák után Stransky is betalált, majd a záró játékrészben Chlapík és Cervenka góljaival végül a csehek örülhettek.

A franciák két vereséggel állnak, míg a csehek először nyertek a Kanada elleni vereség után.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

JÉGKORONG

Férfitorna

A-csoport, 2. forduló

Franciaország–Csehország 3–6 (0–2, 3–2, 0–2)

21.10: Kanada–Svájc