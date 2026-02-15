Téli olimpia: aranyéremmel zárta pályafutását a kanadai szabadstílusú síző – videó

Pályafutása utolsó versenyén aranyérmet nyert a milánói-cortinai téli olimpián Mikaël Kingsbury: a kanadai klasszis a szabadstílusú sízők vasárnapi páros mogul versenyében diadalmaskodott.
A 33 éves Mikaël Kingsbury diadalmaskodott a szabadstílusú sízők vasárnapi páros mogul versenyében, ezzel pályafutása második olimpiai bajnoki címét nyerte, karrierjét két ötkarikás arannyal és három ezüsttel fejezte be. A döntőben Kingsbury a japán Horisima Ikumát győzte le, ez volt Kanada első aranyérme a mostani ötkarikás játékokon.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
Férfi páros mogul
1. Mikaël Kingsbury (Kanada)
2. Horisima Ikuma (Japán)
3. Matt Graham (Ausztrália)
4. Simakava Takuja (Japán)
