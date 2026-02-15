Téli olimpia: aranyéremmel zárta pályafutását a kanadai szabadstílusú síző – videó

A 33 éves Mikaël Kingsbury diadalmaskodott a szabadstílusú sízők vasárnapi páros mogul versenyében, ezzel pályafutása második olimpiai bajnoki címét nyerte, karrierjét két ötkarikás arannyal és három ezüsttel fejezte be. A döntőben Kingsbury a japán Horisima Ikumát győzte le, ez volt Kanada első aranyérme a mostani ötkarikás játékokon.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

Férfi páros mogul

1. Mikaël Kingsbury (Kanada)

2. Horisima Ikuma (Japán)

3. Matt Graham (Ausztrália)

4. Simakava Takuja (Japán)