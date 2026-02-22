Nemzeti Sportrádió

Gu megvédte olimpiai bajnoki címét félcsőben a női szabadstílusú sízőknél

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.02.22. 12:28
null
Eileen Gu (Fotó: AFP)
Címkék
téli olimpia félcső Milánó-Cortina 2026 Eileen Gu szabad stílusú sí szabadstílusú sí
A kínai Eileen Gu megvédte címét a női szabadstílusú sízők félcső versenyszámában a milánói-cortinai tél olimpián. A 12 fős döntőt eredetileg szombat este rendezték volna, de a kedvezőtlen időjárás miatt vasárnapra halasztották.

A fináléban – amelyben a szám 2018-as olimpiai bajnokának, pekingi ezüstérmesének, a kanadai Cassie Sharpe-nek a visszalépése miatt csak 11-en indultak – mindenki három gyakorlatot mutatott be a félcsőben, s a legmagasabb pontszám számított bele a végeredménybe.

Az idei olimpián eddig két ezüstérmet szerző, címvédő kínai Eileen Gu az első sorozatban hibázott. Ekkor még a mezőny egyetlen európai résztvevője, a 2025-ben világbajnok brit Zoe Atkin állt az élen. Gu a második gyakorlatára 3.5 ponttal kapott többet Atkinnél, akit még a tavaly vb-2. Li Fang-huj is megelőzött. A harmadik sorozatban mindkét ázsiai tudott javítani, de továbbra is Gu állt az élen 94.75 ponttal, mögötte Li következett (93.00). Atkin volt az utolsó, aki a záró körben bemutathatta a gyakorlatát, de csak 92.50-t kapott a bíróktól, így Gu megvédte a címét. Pályafutása harmadik olimpiai aranyérmét szerezte és hatodszor állhatott a dobogó első vagy második fokára.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
Női félcső
Olimpiai bajnok: Eileen Gu (Kína) 94.75 pont
2. Li Fang-huj (Kína) 93.00 pont
3. Zoe Atkin (Nagy-Britannia) 92.50 pont
4. Amy Fraser (Kanada) 88.00 pont
5. Indra Brown (Ausztrália) 87.00 pont
6. Csang Ko-hszin (Kína) 83.25 pont

 

téli olimpia félcső Milánó-Cortina 2026 Eileen Gu szabad stílusú sí szabadstílusú sí
Legfrissebb hírek

Megint elesett, de Ebba Andersson lett az 50 kilométeres női sífutás olimpiai bajnoka

Téli olimpia 2026
21 perce

Izrael visszaléptette olimpiai bobcsapatát az ötkarikás hatóságok félrevezetése miatt

Téli olimpia 2026
1 órája

A Liu fivérek anyukája érzelmes bejegyzésben értékelte az olimpiát és fiai karrierjét

Téli olimpia 2026
1 órája

Öt döntővel zárul vasárnap a téli olimpia – infoközpont

Téli olimpia 2026
3 órája

Magyarország a téli sportágakban ennyit tud – Fábián László, a MOB főtitkára

Téli olimpia 2026
3 órája

A sítriatlonban ezüstérmes Filippov kipróbálja magát sílövészetben is

Téli olimpia 2026
4 órája

Téli olimpia: a finnek legyőzték Szlovákiát a férfi jégkorongtorna bronzmeccsén

Téli olimpia 2026
14 órája

Újabb két arany, a hollandok feljöttek a harmadik helyre – éremtáblázat

Téli olimpia 2026
14 órája
Ezek is érdekelhetik