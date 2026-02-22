Gu megvédte olimpiai bajnoki címét félcsőben a női szabadstílusú sízőknél

A fináléban – amelyben a szám 2018-as olimpiai bajnokának, pekingi ezüstérmesének, a kanadai Cassie Sharpe-nek a visszalépése miatt csak 11-en indultak – mindenki három gyakorlatot mutatott be a félcsőben, s a legmagasabb pontszám számított bele a végeredménybe.

Az idei olimpián eddig két ezüstérmet szerző, címvédő kínai Eileen Gu az első sorozatban hibázott. Ekkor még a mezőny egyetlen európai résztvevője, a 2025-ben világbajnok brit Zoe Atkin állt az élen. Gu a második gyakorlatára 3.5 ponttal kapott többet Atkinnél, akit még a tavaly vb-2. Li Fang-huj is megelőzött. A harmadik sorozatban mindkét ázsiai tudott javítani, de továbbra is Gu állt az élen 94.75 ponttal, mögötte Li következett (93.00). Atkin volt az utolsó, aki a záró körben bemutathatta a gyakorlatát, de csak 92.50-t kapott a bíróktól, így Gu megvédte a címét. Pályafutása harmadik olimpiai aranyérmét szerezte és hatodszor állhatott a dobogó első vagy második fokára.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

Női félcső

Olimpiai bajnok: Eileen Gu (Kína) 94.75 pont

2. Li Fang-huj (Kína) 93.00 pont

3. Zoe Atkin (Nagy-Britannia) 92.50 pont

4. Amy Fraser (Kanada) 88.00 pont

5. Indra Brown (Ausztrália) 87.00 pont

6. Csang Ko-hszin (Kína) 83.25 pont