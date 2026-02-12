Nemzeti Sportrádió

A célfotó döntött a férfi hódeszkások krossz versenyszámában

2026.02.12. 15:21
Alessandro Hämmerle itt már az élen (Fotó: Getty Images)
A férfi hódeszkások krossz versenyszámát rendezték meg csütörtökön a milánói-cortinai téli olimpián. A győzelmet az osztrák Alessandro Hämmerle szerezte meg a kanadai Éliot Grodin és az ugyancsak osztrák Jakob Dusek előtt.

A címvédő Hämmerle és a négy évvel ezelőtt ezüstérmes Grondin gyakorlatilag a negyeddöntőtől kezdve kéz a kézben meneteltek egészen a fináléig, mindegyik riválisukat kiejtve. A másik ágról egy másik osztrák, Jakob Dusek és a francia Aidan Chollet jutott még be a döntőbe, amelyet a rajttól kezdve gyakorlatilag a pálya utolsó száz méteréig utóbbi vezetett, ám ez nem volt kifizetődő, mert az utolsó ugratónál már utolsó volt. Riválisai pedig szinte egyszerre estek be a célba. A célfotó három századmásodperccel a négy évvel ezelőtti bajnok sikerét állapította meg az akkor második kanadai előtt.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
HÓDESZKA
Férfi krossz
1. Alessandro Hämmerle (Ausztria)
2. Éliot Grondin (Kanada)
3. Jakob Dusek (Ausztria)
4. Aidan Chollet (Franciaország)
5. Joan Bozzolo (Franciaország)
6. Jonas Chollet (Franciaország)

 

Ezek is érdekelhetik