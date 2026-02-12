A célfotó döntött a férfi hódeszkások krossz versenyszámában
A címvédő Hämmerle és a négy évvel ezelőtt ezüstérmes Grondin gyakorlatilag a negyeddöntőtől kezdve kéz a kézben meneteltek egészen a fináléig, mindegyik riválisukat kiejtve. A másik ágról egy másik osztrák, Jakob Dusek és a francia Aidan Chollet jutott még be a döntőbe, amelyet a rajttól kezdve gyakorlatilag a pálya utolsó száz méteréig utóbbi vezetett, ám ez nem volt kifizetődő, mert az utolsó ugratónál már utolsó volt. Riválisai pedig szinte egyszerre estek be a célba. A célfotó három századmásodperccel a négy évvel ezelőtti bajnok sikerét állapította meg az akkor második kanadai előtt.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
HÓDESZKA
Férfi krossz
1. Alessandro Hämmerle (Ausztria)
2. Éliot Grondin (Kanada)
3. Jakob Dusek (Ausztria)
4. Aidan Chollet (Franciaország)
5. Joan Bozzolo (Franciaország)
6. Jonas Chollet (Franciaország)