A célfotó döntött a férfi hódeszkások krossz versenyszámában

A címvédő Hämmerle és a négy évvel ezelőtt ezüstérmes Grondin gyakorlatilag a negyeddöntőtől kezdve kéz a kézben meneteltek egészen a fináléig, mindegyik riválisukat kiejtve. A másik ágról egy másik osztrák, Jakob Dusek és a francia Aidan Chollet jutott még be a döntőbe, amelyet a rajttól kezdve gyakorlatilag a pálya utolsó száz méteréig utóbbi vezetett, ám ez nem volt kifizetődő, mert az utolsó ugratónál már utolsó volt. Riválisai pedig szinte egyszerre estek be a célba. A célfotó három századmásodperccel a négy évvel ezelőtti bajnok sikerét állapította meg az akkor második kanadai előtt.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

HÓDESZKA

Férfi krossz

1. Alessandro Hämmerle (Ausztria)

2. Éliot Grondin (Kanada)

3. Jakob Dusek (Ausztria)

4. Aidan Chollet (Franciaország)

5. Joan Bozzolo (Franciaország)

6. Jonas Chollet (Franciaország)