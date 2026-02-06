Téli olimpia: a britek és az amerikaiak továbbra is hibátlanok curling vegyes párosban

A Nagy-Britannia kettősét alkotó skót duó a péntek délelőtti programban a svédeket győzte le, míg a házigazda és címvédő olaszok a svájciak ellen javítottak.

A kanadaiak pénteken délelőtt az eddig ugyancsak veretlen amerikaiakkal találkoztak, és három győzelem után először kaptak ki, ugyanakkor az Egyesült Államok kettőse három meccs után százszázalékos.

A tíz csapatot felvonultató alapszakaszban a körmérkőzések után a legjobb négy duó jut az elődöntőbe, amelyre hétfőn kerül sor, az éremcsatákat pedig kedden rendezik.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

CURLING

VEGYES PÁROS, CSOPORTKÖR

Nagy-Britannia–Svédország 7–4

Olaszország–Svájc 12–4

Egyesült Államok–Kanada 7–5

Később

14.35: Csehország–Egyesült Államok

Észtország–Olaszország

Dél-Korea–Nagy-Britannia

Svédország–Norvégia