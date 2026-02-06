Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: a britek és az amerikaiak továbbra is hibátlanok curling vegyes párosban

2026.02.06. 12:05
A brit duó, Jennifer Dodds és Bruce Mouat (Fotó: Getty Images)
A brit egység négy fordulót követően is hibátlan a milánói-cortinai téli olimpia curling vegyes páros tornáján.

A Nagy-Britannia kettősét alkotó skót duó a péntek délelőtti programban a svédeket győzte le, míg a házigazda és címvédő olaszok a svájciak ellen javítottak.

A kanadaiak pénteken délelőtt az eddig ugyancsak veretlen amerikaiakkal találkoztak, és három győzelem után először kaptak ki, ugyanakkor az Egyesült Államok kettőse három meccs után százszázalékos.

A tíz csapatot felvonultató alapszakaszban a körmérkőzések után a legjobb négy duó jut az elődöntőbe, amelyre hétfőn kerül sor, az éremcsatákat pedig kedden rendezik.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026
CURLING 
VEGYES PÁROS, CSOPORTKÖR
Nagy-Britannia–Svédország 7–4
Olaszország–Svájc 12–4
Egyesült Államok–Kanada 7–5
Később
14.35: Csehország–Egyesült Államok
Észtország–Olaszország
Dél-Korea–Nagy-Britannia
Svédország–Norvégia

 

