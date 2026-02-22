Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Zalaegerszeg–Debrecen 1–0

NB II: kettővel megy a Budafok, előnyben a Békéscsaba, egyenlített a Kövesd – ÉLŐ eredménykövető!

Kettős német siker a férfi négyes bobosoknál, svájci bronzérem

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.02.22. 13:29
null
Johannes Lochner egysége úton az aranyérem felé (Fotó: AFP)
Címkék
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 négyes bob bob
A Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jörn Wenzel, Georg Fleischhauer összeállítású német egység szerezte meg vasárnap az aranyérmet a férfi négyes bobosok versenyében a milánói-cortinai téli olimpián. A második helyen is német kvartett végzett, harmadikként a svájciak zártak.

A szombati első nap, majd a vasárnapi első, összesítésben harmadik futam után is három német négyes állt a dobogós helyeken, de az utolsó csúszásával fantasztikusan teljesítő svájci Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou David Ndiaye és Mario Aeberhard végül megakadályozta a teljes német sikert.

Az élen viszont Lochnerék nem hibáztak, s így 57 századmásodperces előnnyel szerezték meg az aranyérmet úgy, hogy a négy futam közül háromban is az övék volt a legjobb idő. Thorsten Margis az ötödik aranyérmét szerezte, ezzel a téli olimpiák történetének legeredményesebb bobosa lett, míg Lochner és Fleischhauer duplázott, miután kettesben is ők diadalmaskodtak.

Másodikként a Francesco Friedrich vezette négyes végzett. Érdekesség, hogy Friedrich és Margis 2018-ban és 2022-ben még együtt nyertek párosban és négyesben, most azonban két különböző egységben versenyeztek.

A hatodik olimpiáján szerepelt, 46 éves Edson Luques Bindilatti vezette brazil egység a 19. helyet szerezte meg.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
BOB
Férfi négyes
Olimpiai bajnok: Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jorn Wenzel, Georg Fleischhauer (Németország) 3:37.57 perc
2. Francesco Friedrich, Matthias Sommer, Alexander Schüller, Felix Straub (Németország) 3:38.14
3. Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou David Ndiaye, Mario Aeberhard (Svájc) 3:38.64
4. Adam Ammour, Issam Ammour, Joshua Tasche, Alexander Schaller (Németország) 3:38.68
5. Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea (Olaszország) 3:38.89
6. Cédric Follador, Luca Rolli, Tim Annen, Omar Vögele (Svájc) 3:39.03

Téli olimpia 2026
3 órája

Izrael visszaléptette olimpiai bobcsapatát az ötkarikás hatóságok félrevezetése miatt

Az első két, szombati futam után a csapat a 24. helyen állt a 27 induló közül.

 

téli olimpia Milánó-Cortina 2026 négyes bob bob
Legfrissebb hírek

Gu megvédte a címét, Ebba Andersson nyert női 50 km-en sífutásban – infoközpont

Téli olimpia 2026
1 órája

„Nem gondoltuk, hogy ez lehetséges” – megszólaltak a pályára lépő farkaskutya gazdái

Téli olimpia 2026
1 órája

Egyesült Államok–Kanada, férfi jégkorong, olimpiai döntő

Téli olimpia 2026
1 órája

A svéd női curlingcsapat szerezte meg az utolsó előtti aranyérmet a téli olimpián

Téli olimpia 2026
1 órája

Megint elesett, de Ebba Andersson lett az 50 kilométeres női sífutás olimpiai bajnoka

Téli olimpia 2026
2 órája

Gu megvédte olimpiai bajnoki címét félcsőben a női szabadstílusú sízőknél

Téli olimpia 2026
3 órája

Izrael visszaléptette olimpiai bobcsapatát az ötkarikás hatóságok félrevezetése miatt

Téli olimpia 2026
3 órája

A Liu fivérek anyukája érzelmes bejegyzésben értékelte az olimpiát és fiai karrierjét

Téli olimpia 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik