Kettős német siker a férfi négyes bobosoknál, svájci bronzérem

A szombati első nap, majd a vasárnapi első, összesítésben harmadik futam után is három német négyes állt a dobogós helyeken, de az utolsó csúszásával fantasztikusan teljesítő svájci Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou David Ndiaye és Mario Aeberhard végül megakadályozta a teljes német sikert.

Az élen viszont Lochnerék nem hibáztak, s így 57 századmásodperces előnnyel szerezték meg az aranyérmet úgy, hogy a négy futam közül háromban is az övék volt a legjobb idő. Thorsten Margis az ötödik aranyérmét szerezte, ezzel a téli olimpiák történetének legeredményesebb bobosa lett, míg Lochner és Fleischhauer duplázott, miután kettesben is ők diadalmaskodtak.

Másodikként a Francesco Friedrich vezette négyes végzett. Érdekesség, hogy Friedrich és Margis 2018-ban és 2022-ben még együtt nyertek párosban és négyesben, most azonban két különböző egységben versenyeztek.

A hatodik olimpiáján szerepelt, 46 éves Edson Luques Bindilatti vezette brazil egység a 19. helyet szerezte meg.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

BOB

Férfi négyes

Olimpiai bajnok: Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jorn Wenzel, Georg Fleischhauer (Németország) 3:37.57 perc

2. Francesco Friedrich, Matthias Sommer, Alexander Schüller, Felix Straub (Németország) 3:38.14

3. Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou David Ndiaye, Mario Aeberhard (Svájc) 3:38.64

4. Adam Ammour, Issam Ammour, Joshua Tasche, Alexander Schaller (Németország) 3:38.68

5. Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea (Olaszország) 3:38.89

6. Cédric Follador, Luca Rolli, Tim Annen, Omar Vögele (Svájc) 3:39.03