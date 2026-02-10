Nemzeti Sportrádió

Svéd olimpiai bajnoka lett a curlinges vegyes párosoknak

2026.02.10. 20:23
A svédek örülhettek a végén (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 curling
Az Isabella Wrana, Rasmus Wrana svéd kettős 6:5-re legyőzte a Cory Thiesse, Korey Dropkin amerikai duót a milánói téli olimpia curling vegyes páros döntőjében.

A rendkívül magas színvonalú finálét az amerikaiak kezdték jobban, ám egy kétköves második enddel fordítottak a skandinávok. Jött az egyenlítés, és továbbra is fej fej mellett haladtak. 

Aztán a hetedik endet 2:0-ra hozták a tengerentúliak, és így 5:4-ről várták a záró endet. Ebben viszont az utolsó kísérletre remekül romboltak a svédek, két kövük is a célkörben maradt, így 6:5-re fordítottak és nyertek. Ez volt a svédek ötödik olimpiai aranya curlingben.

TÉLI OLIMPIA 
CURLING, VEGYESPÁROS, DÖNTŐ
Svédország–Egyesült Államok 6:5 
A 3. HELYÉRT
Olaszország–Nagy-Britannia 5:3
A TORNA VÉGEREDMÉNYE
1. Isabella Wrana, Rasmus Wrana (Svédország)
2. Cory Thiesse, Korey Dropkin (Egyesült Államok)
3. Stefania Constantini, Amos Mosaner (Olaszország)

 

