Svéd olimpiai bajnoka lett a curlinges vegyes párosoknak

A rendkívül magas színvonalú finálét az amerikaiak kezdték jobban, ám egy kétköves második enddel fordítottak a skandinávok. Jött az egyenlítés, és továbbra is fej fej mellett haladtak.

Aztán a hetedik endet 2:0-ra hozták a tengerentúliak, és így 5:4-ről várták a záró endet. Ebben viszont az utolsó kísérletre remekül romboltak a svédek, két kövük is a célkörben maradt, így 6:5-re fordítottak és nyertek. Ez volt a svédek ötödik olimpiai aranya curlingben.

TÉLI OLIMPIA

CURLING, VEGYESPÁROS, DÖNTŐ

Svédország–Egyesült Államok 6:5

A 3. HELYÉRT

Olaszország–Nagy-Britannia 5:3

A TORNA VÉGEREDMÉNYE

1. Isabella Wrana, Rasmus Wrana (Svédország)

2. Cory Thiesse, Korey Dropkin (Egyesült Államok)

3. Stefania Constantini, Amos Mosaner (Olaszország)