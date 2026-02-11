Csapattársát meglopta, de már második aranyát nyerte a francia sílövő

A vegyes váltóban megszerzett aranyérem után Simon a 15 km-es versenyt is esélyesként várta, hiszen a tavalyi világbajnokságon is ő győzött ebben a számban. Igaz, azóta sok minden történt vele: leginkább lopásától volt hangos a nemzetközi sajtó, hiszen kiderült, hogy egyik csapattársa hitelkártyájával nagyjából 2300 euróért vásárolt magának – természetesen a csapattárs hozzájárulása nélkül. Először ugyan tagadta, később azonban elismerte tettét, és a francia bíróság három hónapos felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, emellett 15 ezer eurót is fizetnie kellett.

De a börtönt megúszta, és visszakerült a válogatottba is, ahol nyilván komoly bizonyítási vágy is fűti. Nos, az első női egyéni versenyszám a lehető legjobban sikerült a számára: ugyan második sorozatában hibázott egyet (így megkapta az ezért járó egyperces időbüntetést), ám futásával kompenzálni tudta ezt, és így is megelőzte a hibátlanul teljesítő bolgár Hrisztovát (aki a világranglista 73. helyéről szerzett érmet), aki meg nála is gyorsabb volt, honfitársa, Jeanmonnot, az kétszer is rontott. Simon így már második aranyérmét szerezte az olimpián.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

SÍLÖVÉSZET

Női 15 km

1. Julia Simon (Franciaország) 41:15.6 perc (1 lövőhiba)

2. Lou Jeanmonnot (Franciaország) +53:1 mp hátrány (2)

3. Lora Hrisztova (Bulgária) +1:04.5 p (0)

4. Vanessa Voigt (Németország) +1:17.4 (0)

5. Dorothea Wierer (Olaszország) +1:33.9 (1)

6. Camille Bened (Franciaország) +1:36.7 (1)